Dois homens morrem em confronto com a PM na Via Expressa, em Contagem

Dois homens, de 36 e 39 anos, morreram em um confronto com a Polícia Militar na manhã de terça-feira (24/2), na Via Expressa, no Bairro Bernardo Monteiro, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, equipes em patrulha receberam informações de que um homem estava sendo ameaçado por um suspeito considerado de alta periculosidade, acompanhado de outra pessoa em uma picape vermelha.

O veículo foi localizado e abordado. Ainda conforme a corporação, durante a ação os ocupantes teriam reagido e tentado avançar contra os militares, que atiraram contra eles.

Os dois homens foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Contagem, onde morreram. De acordo com a polícia, um deles era apontado como chefe do tráfico no bairro Sapucaias.

Na ocorrência, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma pistola calibre 9 milímetros, munições, R$ 4.240 em dinheiro e uma picape Fiat Strada vermelha. O caso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Contagem.