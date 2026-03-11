Foragido por homicídio no PR é preso com mais de 1,3 mil munições em Minas

Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça do Paraná por homicídio, foi preso em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, após uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. Durante a ação, os policiais também apreenderam mais de 1,3 mil munições de diversos calibres restritos, além de drogas.



Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (11/3), as corporações informaram que uma das munições encontradas com o procurado sequer é comum entre as forças policiais.



O mandado de prisão preventiva havia sido expedido pela Justiça da comarca de Cascavel (PR). A localização do suspeito foi possível após troca de informações entre as forças de segurança. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar veículos que estariam sendo usados pelo homem, o que ajudou a chegar até ele.

Os policiais abordaram um dos carros na madrugada de terça-feira (10/3) no Centro da cidade e descobriram que o suspeito estaria morando em uma casa no Bairro Osvaldo Rezende. No local, as equipes cercaram o imóvel para evitar fuga. Ao perceber a presença policial, o homem tentou escapar pulando o muro para a casa vizinha, mas foi alcançado e detido.



Durante a tentativa de fuga, ele jogou uma mochila no quintal. Dentro dela, os policiais encontraram centenas de munições calibre 10 mm, além de porções de maconha e uma balança de precisão. "Esse tipo de munição nem é usual entre policiais. Mas com ele também encontramos calibres como .308, 9 mm, .357 e .22, além de carregadores e materiais usados para munição", disse o delegado de Homicídios em Uberlândia, Carlos Fernandes.



Após ser preso na ação da Polícia Militar, o homem afirmou que o material era dele e disse que a família não tinha relação com o caso. Ele também contou aos policiais que guardava mais munições em um apartamento na Avenida Francisco Ribeiro, no Bairro Santa Mônica.



O crime pelo qual ele responde no Paraná seria parte de uma disputa de território entre facções em Cascavel. Inclusive, outro suspeito de ser do mesmo grupo havia sido preso em Uberlândia em 2025 por posse ilegal de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Também foi cumprido o mandado de prisão por homicídio. Ele foi levado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.