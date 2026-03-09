Assine
OMISSÃO DE SOCORRO

Vídeo: homem atropela mulher na rua em Uberlândia

Gravação mostra que motorista atropelou mulher no meio da rua e seguiu seu caminho com a mulher no chão

09/03/2026 20:03

Vídeo: Homem atropela mulher na rua e nem para carro em Uberlândia
Polícia Militar segue à procura do motorista que fugiu sem prestar socorro crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

A polícia tenta identificar o motorista de um carro que atropelou uma mulher na noite de domingo (8/3) no Bairro Residencial Integração, em Uberlândia, Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu na Avenida João Costa Azevedo e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que a vítima, de vestido rosa, caminha tranquilamente pela rua. Em seguida, um carro preto surge e atinge a mulher. Com o impacto, ela cai no chão. O motorista foge do local sem prestar socorro.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo envolvido no atropelamento foi posteriormente abandonado nas proximidades do bairro.

A vítima teve escoriações e apresentava suspeita de fratura no punho. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Pampulha. Não se sabe se o atropelamento foi intencional.

A Polícia Militar segue em diligências para identificar e localizar o motorista responsável pelo atropelamento.

