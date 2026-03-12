Chuva em Minas: Zona da Mata e mais três regiões estão sob alerta vermelho
Inmet prevê acumulado acima de 100 mm/dia para 195 municípios, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos
Juiz de Fora, Matias Barbosa, Ubá e mais 192 municípios de Minas Gerais estão sob alerta vermelho nesta quinta-feira (12/3), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso emitido pelo Inmet indica risco elevado para acumulado de chuva superior a 100 mm/dia para as regiões: Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Sudoeste.
Segundo o órgão, nas áreas vulneráveis dessas cidades, há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O alerta é válido até as 23h59.
Em outro aviso divulgado pelo Inmet, a chuva vai atingir a maior parte de Minas Gerais. Belo Horizonte e mais 502 cidades mineiras também estão sob alerta laranja com possibilidade de chuva de até 100mm/dia e ventos de até 100km/h até as 23h59. Nessas cidades, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo, se chover 100 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 100 litros de água.
Em episódios de chuva persistente, como previsto para Minas, esse acumulado pode aumentar rapidamente e ampliar os riscos de transtornos urbanos e ambientais.
O que fazer e não fazer?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidade sob alerta vermelho
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alto Rio Doce
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Aracitaba
- Arantina
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cataguases
- Caxambu
- Chácara
- Chiador
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Descoberto
- Desterro do Melo
- Divinésia
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Turvo
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Goianá
- Gonçalves
- Guarani
- Guarará
- Guidoval
- Guiricema
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Itutinga
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Lambari
- Laranjal
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Mercês
- Minduri
- Miraí
- Monsenhor Paulo
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Natércia
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira Fortes
- Ouro Fino
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Patrocínio do Muriaé
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Recreio
- Ressaquinha
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Turvolândia
- Ubá
- Varginha
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
Cidades sob alerta laranja
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Acaiaca
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Araçaí
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Arinos
- Astolfo Dutra
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brasilândia de Minas
- Brás Pires
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capela Nova
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Cláudio
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Confins
- Congonhal
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coromandel
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Curvelo
- Datas
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Divinésia
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Bosco
- Dom Viçoso
- Dores de Campos
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Entre Rios de Minas
- Esmeraldas
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Felixlândia
- Florestal
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Fronteira
- Frutal
- Funilândia
- Goianá
- Gonçalves
- Gouveia
- Grupiara
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jesuânia
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lambari
- Lamim
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mariana
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Martinho Campos
- Mateus Leme
- Matias Barbosa
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mercês
- Minduri
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Munhoz
- Muzambinho
- Natalândia
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Paineiras
- Pains
- Paiva
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Paraopeba
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paula Cândido
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapora
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Riachinho
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Romaria
- Sabará
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santana da Vargem
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Monte
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Varginha
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Sarzedo
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Sete Lagoas
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tiradentes
- Tiros
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubá
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Vargem Bonita
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Vazante
- Veríssimo
- Vespasiano
- Viçosa
- Virgínia
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos