Chuva em Minas: Zona da Mata e mais três regiões estão sob alerta vermelho

Juiz de Fora, Matias Barbosa, Ubá e mais 192 municípios de Minas Gerais estão sob alerta vermelho nesta quinta-feira (12/3), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O aviso emitido pelo Inmet indica risco elevado para acumulado de chuva superior a 100 mm/dia para as regiões: Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Sudoeste.



Segundo o órgão, nas áreas vulneráveis dessas cidades, há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O alerta é válido até as 23h59.



Em outro aviso divulgado pelo Inmet, a chuva vai atingir a maior parte de Minas Gerais. Belo Horizonte e mais 502 cidades mineiras também estão sob alerta laranja com possibilidade de chuva de até 100mm/dia e ventos de até 100km/h até as 23h59. Nessas cidades, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo, se chover 100 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 100 litros de água.



Em episódios de chuva persistente, como previsto para Minas, esse acumulado pode aumentar rapidamente e ampliar os riscos de transtornos urbanos e ambientais.



O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidade sob alerta vermelho

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alto Rio Doce

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Aracitaba

Arantina

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cataguases

Caxambu

Chácara

Chiador

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cordislândia

Coronel Pacheco

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Descoberto

Desterro do Melo

Divinésia

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Turvo

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Goianá

Gonçalves

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Heliodora

Ibertioga

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Itutinga

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Lambari

Laranjal

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Maripá de Minas

Marmelópolis

Matias Barbosa

Mercês

Minduri

Miraí

Monsenhor Paulo

Monte Sião

Munhoz

Muriaé

Natércia

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira Fortes

Ouro Fino

Paiva

Palma

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Piedade do Rio Grande

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Recreio

Ressaquinha

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santo Antônio do Aventureiro

Santos Dumont

São Bento Abade

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São José do Alegre

São Lourenço

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador José Bento

Senhora dos Remédios

Seritinga

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Turvolândia

Ubá

Varginha

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

Cidades sob alerta laranja

Abadia dos Dourados

Abaeté

Acaiaca

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Arinos

Astolfo Dutra

Augusto de Lima

Baependi

Baldim

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Borda da Mata

Botelhos

Brasilândia de Minas

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capela Nova

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Confins

Congonhal

Congonhas

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Cordislândia

Corinto

Coromandel

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Datas

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Bosco

Dom Viçoso

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Esmeraldas

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Felixlândia

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Fronteira

Frutal

Funilândia

Goianá

Gonçalves

Gouveia

Grupiara

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhaúma

Inimutaba

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itambé do Mato Dentro

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jequitaí

Jequitibá

Jesuânia

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lambari

Lamim

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Maravilhas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Mário Campos

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Minduri

Moeda

Moema

Monjolos

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Munhoz

Muzambinho

Natalândia

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Nova União

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Paula Cândido

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapora

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Resende Costa

Ressaquinha

Riachinho

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Romaria

Sabará

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santana da Vargem

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sarzedo

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Sete Lagoas

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veríssimo

Vespasiano

Viçosa

Virgínia

Wenceslau Braz

