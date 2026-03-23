Chuva em Itabira causa alagamentos, quedas de árvores e alaga prefeitura

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um forte temporal atingiu o município de Itabira (MG), na região Central do estado, na madrugada desta segunda-feira (23/3), provocando alagamentos e vários danos estruturais, além de mobilizar equipes da Defesa Civil para atendimento de dezenas de ocorrências. A sede da prefeitura foi um dos pontos atingidos. A cidade está em situação de emergência, condição reconhecida pelos governos estadual e federal.

Até a publicação desta reportagem, a Defesa Civil contabilizava 30 chamados. Ao Estado de Minas, Nilma Macieira, coordenadora do órgão na cidade, explicou que, além dos alagamentos de vias e residências, ocorreram quedas de árvores e colapsos de muros e taludes.

Entre os bairros mais afetados estão São Joaquim, Caminho Novo, Areão e Gabiroba. O transbordamento de um córrego no Centro da cidade alagou a Avenida Carlos de Paula Andrade. Até a sede da prefeitura foi impactada. Servidores públicos registraram, em vídeo, pontos de alagamento no piso e infiltrações no imóvel. Assista ao vídeo:

“Apesar disso, ninguém ficou ferido. Felizmente, não registramos pessoas desabrigadas ou desalojadas, pois os locais atingidos nesse temporal não estão mapeados como áreas de risco. Foi algo pontual. Em relação à prefeitura, o que explica o imóvel ser tomado pela água da chuva é o terreno muito acidentado por toda a cidade”, explica Nilma.

Ainda de acordo com a coordenadora da Defesa Civil, a prefeitura orientou que 43 famílias deixassem suas casas. “Apesar do temporal desta madrugada não ter afetado esses imóveis, a orientação para que essas pessoas deixassem as residências é uma medida preventiva, já que as moradias estão localizadas em áreas de risco. Todas as famílias estão em outros imóveis custeados pelo poder público por meio do aluguel social”, afirma.

Em 24 horas foram registrados aproximadamente 42 mm de chuva em Itabira. Considerando um período de 96 horas, a cidade contabilizou 117 mm de precipitação, conforme dados da Defesa Civil.



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A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo, caso chova 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

