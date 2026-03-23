Três regionais de BH estão sob alerta de deslizamentos nesta segunda (23/3)

As regiões Nordeste, Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte estão sob alerta de risco geológico forte nesta segunda-feira (23/3), segundo a Defesa Civil do município.

O órgão considera risco geológico forte quando a região registra acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas.

A recomendação da Defesa Civil nesse caso é de que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

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Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.



Quem observar algum destes sinais deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, deve ligar também para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações de prevenção