Três regionais de BH estão sob alerta de deslizamentos nesta segunda (23/3)
Defesa Civil orienta moradores para que se atentem ao grau de saturação do solo e sinais construtivos
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As regiões Nordeste, Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte estão sob alerta de risco geológico forte nesta segunda-feira (23/3), segundo a Defesa Civil do município.
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O órgão considera risco geológico forte quando a região registra acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas.
A recomendação da Defesa Civil nesse caso é de que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
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Sinais de risco de desabamento
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- Trinca nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperrando;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base do barranco;
- Inclinação de poste ou árvores;
- Muros e paredes estufados;
- Estalos.
Quem observar algum destes sinais deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, deve ligar também para o Corpo de Bombeiros (193).
Recomendações de prevenção
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;
- Coloque calha no telhado da sua casa;
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas d’água;
- Não jogue lixo ou entulho na encosta;
- Não despeje esgoto nos barrancos;
- Não faça queimadas.