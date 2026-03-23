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RISCO GEOLÓGICO

Três regionais de BH estão sob alerta de deslizamentos nesta segunda (23/3)

Defesa Civil orienta moradores para que se atentem ao grau de saturação do solo e sinais construtivos

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Alice Pimenta*
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Repórter
23/03/2026 10:07

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Três regiões de BH registram acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas
Três regiões de BH registram acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

As regiões Nordeste, Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte estão sob alerta de risco geológico forte nesta segunda-feira (23/3), segundo a Defesa Civil do município. 

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O órgão considera risco geológico forte quando a região registra acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas. 

A recomendação da Defesa Civil nesse caso é de que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

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Sinais de risco de desabamento

  • Trinca nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperrando;
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de poste ou árvores;
  • Muros e paredes estufados;
  • Estalos.


Quem observar algum destes sinais deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, deve ligar também para o Corpo de Bombeiros (193). 

Recomendações de prevenção

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;
  • Coloque calha no telhado da sua casa;
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas d’água;
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta;
  • Não despeje esgoto nos barrancos;
  • Não faça queimadas.

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