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PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH nesta segunda-feira (23/3)? Veja a previsão completa

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde. Veja o que diz a meteorologia para a capital mineira e todo estado

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
23/03/2026 07:43

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Regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica do mês
Em Minas Gerais, o cenário varia conforme a região. crédito: Gladyston Rodrigues/EM.D.A.Press

A semana começa com tempo instável em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (23/3), a previsão indica céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes ao longo do dia, acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada na capital foi de 17,9°C, enquanto a máxima pode chegar aos 31°C. A umidade relativa do ar deve cair para cerca de 40% no período da tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 19,6 °C, às 5h50.
  • Centro Sul: 18,6 °C, às 5h35.
  • Oeste: 17,9 °C, às 6h.
  • Pampulha: 19,3 °C, às 2h.
  • Venda Nova: 19,1 °C, às 6h35.

Acumulado de chuvas (mm), das últimas 12h até às 5h desta segunda (23/3)

  • Barreiro: 0 (0%)
  • Centro Sul: 1,7 (0,9%) 
  • Hipercentro: 0,4 (0,2%)
  • Leste: 14,4 (7,3%) 
  • Nordeste: 17,8 (9%) 
  • Noroeste: 1,6 (0,8%)
  • Norte: 11,6 (5,9%)
  • Oeste: 0,8 (0,4%) 
  • Pampulha: 1,8 (0,9%) 
  • Venda Nova: 11,1 (5,6%)  

Média Climatológica MARÇO 197,5mm

Como fica o tempo em Minas?

Em Minas Gerais, o cenário varia conforme a região. Há previsão de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Já no Mucuri e Rio Doce, são esperadas chuvas isoladas.

Na Zona da Mata, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, enquanto nas demais regiões do estado o tempo tende a ficar mais aberto, com predomínio de sol entre nuvens. As temperaturas permanecem estáveis, com máxima de até 34 °C e mínima de 11 °

Outono começa com transição no clima

O outono começou na última sexta-feira (20/3) e inaugura um período de transição no clima de Minas Gerais. Apesar da mudança de estação, a chuva ainda marca presença até o fim de março, mas perde força gradativamente ao longo de abril, abrindo espaço para dias mais estáveis.

A nova estação traz mudanças perceptíveis no dia a dia: as manhãs passam a ser mais frescas, as tardes menos abafadas e os nevoeiros se tornam mais frequentes ao amanhecer, especialmente em áreas de vale e regiões serranas.

A partir de maio, o cenário muda ainda mais, com a chegada das primeiras massas de ar frio ao Sudeste. Esse avanço pode provocar quedas bruscas de temperatura de um dia para o outro e sequências de dias com clima mais ameno. Em áreas mais elevadas do Sul de Minas, o fenômeno também pode favorecer as primeiras formações de geada do ano, típicas desse período.

 
 
 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos. 

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.  

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh. 

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