Vai chover em BH nesta segunda-feira (23/3)? Veja a previsão completa
A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde. Veja o que diz a meteorologia para a capital mineira e todo estado
compartilheSIGA
A semana começa com tempo instável em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (23/3), a previsão indica céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes ao longo do dia, acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada na capital foi de 17,9°C, enquanto a máxima pode chegar aos 31°C. A umidade relativa do ar deve cair para cerca de 40% no período da tarde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 19,6 °C, às 5h50.
- Centro Sul: 18,6 °C, às 5h35.
- Oeste: 17,9 °C, às 6h.
- Pampulha: 19,3 °C, às 2h.
- Venda Nova: 19,1 °C, às 6h35.
Acumulado de chuvas (mm), das últimas 12h até às 5h desta segunda (23/3)
- Barreiro: 0 (0%)
- Centro Sul: 1,7 (0,9%)
- Hipercentro: 0,4 (0,2%)
- Leste: 14,4 (7,3%)
- Nordeste: 17,8 (9%)
- Noroeste: 1,6 (0,8%)
- Norte: 11,6 (5,9%)
- Oeste: 0,8 (0,4%)
- Pampulha: 1,8 (0,9%)
- Venda Nova: 11,1 (5,6%)
Média Climatológica MARÇO 197,5mm
Como fica o tempo em Minas?
Em Minas Gerais, o cenário varia conforme a região. Há previsão de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Já no Mucuri e Rio Doce, são esperadas chuvas isoladas.
Na Zona da Mata, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, enquanto nas demais regiões do estado o tempo tende a ficar mais aberto, com predomínio de sol entre nuvens. As temperaturas permanecem estáveis, com máxima de até 34 °C e mínima de 11 °
Outono começa com transição no clima
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.