Região de BH já supera em 81% a média de chuva de março

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A chuva voltou a cair com intensidade em Belo Horizonte na tarde deste sábado (21/3) e elevou os volumes acumulados em diversas regiões da capital. Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte apontam que, em apenas uma hora — entre 16h45 e 17h45 —, a regional Leste concentrou o maior índice, com 48 mm, o equivalente a 24,3% do total registrado no período.

Na sequência aparecem as regionais Nordeste, com 33 mm (16,7%), e Centro-Sul, com 23,1 mm (11,7%). Outras áreas também registraram chuva, como Pampulha (19,8 mm), Norte (18 mm) e Hipercentro (11,2 mm). Já os menores volumes foram verificados nas regiões Noroeste e Venda Nova, com 6 mm cada. No Barreiro não houve precipitação no intervalo analisado.

No acumulado, região Centro-Sul lidera ranking

No acumulado do mês de março, porém, os índices já superam — e em alguns casos ultrapassam com folga — a média climatológica histórica de 197,5 mm. A regional Centro-Sul lidera o ranking, com 357,4 mm, o que representa 181% do esperado para todo o mês, ou 81% acima do limite de chuva para março. Em seguida aparecem Barreiro (338,9 mm ou 171,6%) e Leste (289,2 mm ou 146,4%).

Outras regionais também já excederam a média, como Oeste (269 mm ou 136,2%), Nordeste (242,8 mm ou 122,9%) e Noroeste (230,6 mm ou 116,8%).

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Por outro lado, algumas áreas ainda estão abaixo do esperado, como Norte (153,4 mm ou 77,7%) e Venda Nova (167,6 mm ou 84,9%). A Pampulha praticamente atingiu a média, com 196,8 mm (99,6%).