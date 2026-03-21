PBH quer transformar o Mangabeiras em geoparque, com aval da Unesco

Projeto e chancela do órgão internacional podem potencializar a integração entre conservação, educação ambiental e seu uso público

PC
Pedro Cerqueira
PC
Pedro Cerqueira
21/03/2026 20:13 - atualizado em 21/03/2026 20:14

Imagem mostra Parque das Mangabeiras
O Parque das Mangabeiras é a maior área verde protegida em perímetro urbano de Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM/D.A

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresentou neste sábado (21/3) para a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) uma proposta para que o Parque das Mangabeiras seja reconhecido como um geoparque.

O objetivo com essa candidatura é promover a valorização ambiental e institucional do Parque das Mangabeiras, considerado pela prefeitura a maior área verde protegida em perímetro urbano de Belo Horizonte, estratégica para a conservação da biodiversidade, com presença de nascentes e sistemas hídricos urbanos relevantes.

 

Na prática, o reconhecimento da área verde como geoparque potencializa a integração entre conservação, educação ambiental e uso público qualificado.

O documento da candidatura ainda está em processo de construção, mas a expectativa é que a chancela da Unesco seja concedida ainda neste primeiro semestre.

Estado de Minas

