PBH quer transformar o Mangabeiras em geoparque, com aval da Unesco
Projeto e chancela do órgão internacional podem potencializar a integração entre conservação, educação ambiental e seu uso público
A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresentou neste sábado (21/3) para a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) uma proposta para que o Parque das Mangabeiras seja reconhecido como um geoparque.
Leia Mais
O objetivo com essa candidatura é promover a valorização ambiental e institucional do Parque das Mangabeiras, considerado pela prefeitura a maior área verde protegida em perímetro urbano de Belo Horizonte, estratégica para a conservação da biodiversidade, com presença de nascentes e sistemas hídricos urbanos relevantes.
Na prática, o reconhecimento da área verde como geoparque potencializa a integração entre conservação, educação ambiental e uso público qualificado.
O documento da candidatura ainda está em processo de construção, mas a expectativa é que a chancela da Unesco seja concedida ainda neste primeiro semestre.