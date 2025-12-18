Assine
overlay
Início Gerais
NOVAS ATRAÇÕES

Parque do Palácio das Mangabeiras recebe novidades, confira

Espaço público ganha áreas de lazer para crianças, andar permanente contando sua história desde que inaugurado como residência oficial de governadores e outro

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/12/2025 12:26 - atualizado em 18/12/2025 12:28

compartilhe

SIGA
x
A exposição aborda, de forma sensível e bem-humorada, o sentimento de culpa materna.
A exposição aborda, de forma sensível e bem-humorada, o sentimento de culpa materna crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.

Durante décadas, o Palácio das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi sinônimo de exclusividade. Mal se podia passar perto do portão, cercado por seguranças e barricadas. Antiga residência oficial dos governadores de Minas Gerais, o espaço mudou de função há dois anos, quando foi aberto ao público, transformando seus jardins em um parque público. Hoje, o lugar estreia novas exposições e áreas de lazer para crianças como forma de ampliar seu uso cultural.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 


Agora os belo-horizontinos podem não só visitar toda a propriedade, como passar o dia com os pequenos, brincando nas dependências antes restrita às autoridades. O primeiro ponto de destaque é a abertura da exposição permanente “Palácio das Mangabeiras: de residência do governador a um parque para todos”.

A mostra foi criada para atender turistas que visitam Belo Horizonte e todos que desejam conhecer a história do antigo Palácio das Mangabeiras, apresentando bum panorama claro e acessível sobre a trajetória do edifício e sua relação com a cidade.

 

Leia Mais


O arquiteto e gestor do Parque do Palácio, João Grillo, contou que o local era considerado área de segurança. “Não temos muitas imagens daqui de dentro. As pessoas, até mesmo jornalistas, tinham que deixar os celulares na portaria. A ideia é começar um trabalho de pesquisa sobre o que foi este espaço”, disse.

Segundo ele, a exposição é uma maneira de convidar as pessoas a se envolver com essa história e a mandarem fotografias que tenham a ver com o parque, para que, nos próximos anos, seja possível levantar “o legado da residência dos governadores”. A mostra ocupa o primeiro andar do palácio e foi desenvolvida pelo arquiteto e cenógrafo Alexandre Rousset, em parceria com o departamento de História da PUC Minas.


A exibição conta com pôsteres explicativos e ilustrações de cada governador do estado, de Juscelino Kubitschek até o atual, Romeu Zema. “Muitas pessoas vinham e não tinham informações sobre o que foi o prédio, o que aconteceu aqui e o que está acontecendo agora como parque”, comentou o curador Rousset.
Para isso, o 1º andar foi dividido em três salas distintas.

“A primeira é o palácio em um contexto urbano, dentro da formação de Belo Horizonte. Temos o centro do poder, que era o Palácio da Liberdade e a praça, até a vinda dele para o Mangabeiras, e todos os sujeitos envolvidos neste processo, como Juscelino, Burle Marx, Oscar Niemeyer”, descreveu.


Na sequência, são retratados os 16 governadores que passaram por lá, e cenas de famílias e reuniões privadas que aconteciam dentro do imóvel. Já na terceira sala, aparecem esculturas de espécies animais e vegetais. “Trouxemos o contexto natural onde o palácio está inserido, representado pela fauna e flora que estão em volta”, concluiu o curador.

Nova maternidade


O 2º andar da casa é destinado a exposições temporárias. A da vez é a “(Des)culpa”, que apresenta a jornada materna da própria pintora e ilustradora Lu Simão. A protagonista é a personagem “Culpa”, e como a artista diz, a mostra veio para inspirar uma geração de mães a rir da própria culpa, até que ela perca a graça.


A exposição aborda, de forma sensível e bem-humorada, o sentimento de culpa materna. É composta por uma série de instalações que exploram as expectativas, a vigilância e as exigências silenciosas associadas à maternidade, contrastando-as com a celebração da beleza do cotidiano.

“O intuito é levantar essa pauta da culpa, que eu entendi que é uma dor cultural que todas as mães carregam. A ideia é desconstruir o tamanho que essa culpa tem na vida das mães que acham que existe um modelo perfeito para desempenhar esse papel”, mencionou a artista.

 

A exibição conta com pôsteres explicativos e ilustrações de cada governador do estado, de Juscelino Kubitschek até o atual, Romeu Zema-Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
A exibição conta com pôsteres explicativos e ilustrações de cada governador do estado, de Juscelino Kubitschek até o atual, Romeu Zema Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
Funcionamento; Quarta a domingo, das 10h às 18h-Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
Funcionamento; Quarta a domingo, das 10h às 18h Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
A mostra foi criada para atender turistas que visitam Belo Horizonte e todos que desejam conhecer a história do antigo Palácio das Mangabeiras-Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
A mostra foi criada para atender turistas que visitam Belo Horizonte e todos que desejam conhecer a história do antigo Palácio das Mangabeiras Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
Antiga residência oficial dos governadores de Minas Gerais, o espaço mudou de função há dois anos, quando se abriu ao público-Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
Antiga residência oficial dos governadores de Minas Gerais, o espaço mudou de função há dois anos, quando se abriu ao público Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
O lugar estreia novas exposições e áreas de lazer para crianças como forma de ampliar seu uso cultural.-Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
O lugar estreia novas exposições e áreas de lazer para crianças como forma de ampliar seu uso cultural. Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
O 2º andar da casa é destinado a exposições temporárias-Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
O 2º andar da casa é destinado a exposições temporárias Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
A exposição aborda, de forma sensível e bem-humorada, o sentimento de culpa materna. -Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
A exposição aborda, de forma sensível e bem-humorada, o sentimento de culpa materna. Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
A mostra ocupa o primeiro andar do palácio e foi desenvolvida pelo arquiteto e cenógrafo Alexandre Rousset, em parceria com o departamento de História da PUC Minas.-Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
A mostra ocupa o primeiro andar do palácio e foi desenvolvida pelo arquiteto e cenógrafo Alexandre Rousset, em parceria com o departamento de História da PUC Minas. Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.


Na área externa, duas novidades ampliam a diversão no parque. A pumptrack é uma pista exclusiva para bicicletas, com lombadas e curvas que permitem ganhar velocidade sem pedalar. O uso é indicado a partir de 4 anos, com uso obrigatório de capacete e outros equipamentos de segurança, calçados fechados e respeito às sinalizações, sempre priorizando segurança e controle do veículo.

Além disso, o jardim também receberá um novo parquinho infantil, projetado pela designer Cynthia Silva, e dedicado à convivência, imaginação e brincadeira das crianças.

Funcionamento

Inaugurado em 1955, o Palácio das Mangabeiras ganhou nova proposta em 2019, quando foi cedido pelo governo à Codemge, com o objetivo de transformá-lo em um equipamento cultural e turístico. Também foi firmada parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e a Malab Produções, com o intuito de proporcionar uma agenda permanente de eventos para os mais diversos públicos.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


O parque do Palácio possui 42.000 m2 e recebe exposições, festivais e feiras. O funcionamento é de quarta-feira a domingo das 10h às 18h, sendo de quarta a sexta com entrada gratuita. Sábado e domingo, os ingressos custam R$ 10 (inteira) e devem ser retirados no Sympla.


Serviço


Parque do Palácio das Mangabeiras
Endereço: Rua Djalma Guimarães, 161, Portaria 2
Funcionamento: Quarta a domingo, das 10h às 18h
Instagram: @parquedopalacio
Site: www.parquedopalacio.com

Tópicos relacionados:

bh cultura minas-gerais palacio-das-mangabeiras parques

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay