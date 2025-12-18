Parque Girassol em BH: conheça o novo espaço gratuito para crianças

Belo Horizonte ganhou um novo ponto de encontro para as famílias: o Parque Girassol. Inaugurado nesTa quinta-feira (18/12) e integrado ao Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Central da cidade, o espaço é o primeiro playground público multissensorial da capital mineira totalmente projetado para a inclusão, com foco especial em crianças atípicas, como as que estão no espectro autista.





O grande diferencial do projeto, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar que inclui terapeutas ocupacionais, arquitetos, engenheiros e pais de crianças autistas, é sua abordagem multissensorial. Cada detalhe foi pensado para oferecer estímulos adequados e, ao mesmo tempo, garantir um ambiente seguro e acolhedor. O objetivo é permitir que todas as crianças, com ou sem deficiência, possam brincar juntas, desenvolvendo habilidades motoras, sociais e sensoriais de forma lúdica e gratuita.

A estrutura ocupa uma área de 150 metros quadrados, próxima à administração do Parque Municipal, e foi concebida para evitar a superestimulação, um desafio comum para crianças com autismo. A escolha de cores, texturas e sons foi cuidadosamente planejada para criar uma atmosfera tranquila, mas envolvente.

Brinquedos e estímulos para todos

O Parque Girassol vai além dos balanços e escorregadores tradicionais. A proposta é oferecer uma experiência completa, que converse com as necessidades de diferentes perfis de crianças. Dentre os principais atrativos, destacam-se:

Piso emborrachado e sensorial: além de amortecer quedas, o piso possui diferentes texturas que estimulam o tato e a percepção corporal das crianças.

Brinquedos inclusivos: o espaço conta com plataformas de movimento, painéis sensoriais, rotas de equilíbrio e elementos de estímulo tátil, garantindo que ninguém fique de fora da diversão.

Estímulos visuais e auditivos: painéis interativos com texturas variadas e brinquedos que emitem sons suaves ajudam no desenvolvimento sensorial de maneira controlada.

Áreas de acolhimento: foram criados pequenos refúgios onde as crianças podem se retirar para um momento de calma caso se sintam sobrecarregadas com os estímulos externos.

A iniciativa representa um avanço importante na criação de espaços públicos verdadeiramente inclusivos em Belo Horizonte. Ao oferecer um ambiente onde as diferenças são respeitadas e valorizadas, o Parque Girassol se torna um modelo de lazer e convivência para a cidade.

O acesso ao playground é gratuito, e o espaço funciona de terça a sábado, das 7h às 21h, e aos domingos, das 7h às 17h.

