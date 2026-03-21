Mulher é encontrada morta após temporal em BH neste sábado (21)

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher morreu após ser levada pela enxurrada na tarde deste sábado (21/3), no Bairro Horto Florestal, na Região Leste de Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a vítima aparenta ter cerca de 45 anos.

A ocorrência foi registrada na Rua Felipe Camarão, número 12, próximo à Avenida Silviano Brandão, às 17h30, quando militares foram acionados para atender vítimas de inundação na via.

Durante as buscas, os bombeiros localizaram o corpo da mulher, que teria sido arrastada pela força da água da chuva, informou a corporação. A vítima ficou presa em um ponto com grande acúmulo de lixo, nas proximidades de um bueiro.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também foram mobilizadas e estiveram no local para prestar apoio à ocorrência. As circunstâncias do caso ainda serão apuradas.