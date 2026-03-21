Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

Homem é preso suspeito de estuprar mulher em situação de rua em BH

A Guarda Municipal de BH foi acionada pela própria vítima, que estava bastante abalada, segundo os agentes 

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
21/03/2026 15:23 - atualizado em 21/03/2026 15:29

compartilhe

SIGA
x
A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem suspeito de violência sexual contra uma mulher em situação de rua foi preso pela Guarda Municipal de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (21/3), no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Segundo a Guarda Municipal, durante um patrulhamento preventivo, a equipe foi acionada pela vítima, que estava bastante abalada e chorando. A mulher, que está grávida, contou aos agentes que tinha sido vítima de estupro. 


A denunciante conte que estava nas proximidades da Vila Calafate quando dois homens ofereceram a ela alimento e bebida. A vítima disse que, após ingeri-los, passou a sentir uma forte sonolência e perdeu a consciência. Quando acordou, percebeu que estava em um imóvel em condições insalubres. 

Os agentes foram até o endereço indicado pela vítima e no local encontraram um homem. A mulher o reconheceu. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde o caso foi encaminhado para investigação.


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde permanece sob cuidados médicos, segundo a Guarda Municipal.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay