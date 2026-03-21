Homem é preso suspeito de estuprar mulher em situação de rua em BH
A Guarda Municipal de BH foi acionada pela própria vítima, que estava bastante abalada, segundo os agentes
Um homem suspeito de violência sexual contra uma mulher em situação de rua foi preso pela Guarda Municipal de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (21/3), no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital.
Segundo a Guarda Municipal, durante um patrulhamento preventivo, a equipe foi acionada pela vítima, que estava bastante abalada e chorando. A mulher, que está grávida, contou aos agentes que tinha sido vítima de estupro.
A denunciante conte que estava nas proximidades da Vila Calafate quando dois homens ofereceram a ela alimento e bebida. A vítima disse que, após ingeri-los, passou a sentir uma forte sonolência e perdeu a consciência. Quando acordou, percebeu que estava em um imóvel em condições insalubres.
Os agentes foram até o endereço indicado pela vítima e no local encontraram um homem. A mulher o reconheceu. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde o caso foi encaminhado para investigação.
A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde permanece sob cuidados médicos, segundo a Guarda Municipal.