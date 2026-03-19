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ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Padrinho é preso por estuprar afilhada de 7 anos em Contagem

Após ser flagrado pela companheira cometendo o crime, homem de 28 anos foi agredido por populares até a chegada da PM; vítima relatou abusos repetidos

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
19/03/2026 14:17

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Ao ser questionado pela polícia, o homem confessou ter abusado da afilhada outras vezes
Polícia afirmou que homem confessou ter abusado da afilhada diversas outras vezes e estupros teriam ocorrido na presença da filha dele, de apenas 2 anos crédito: Reprodução/Freepik

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar a própria afilhada, de 7, em Contagem,  na Grande BH. Ele foi contido por moradores após ser flagrado pela companheira com a criança dentro da residência.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a companheira do suspeito relatou que chegou do trabalho por volta das 18h e encontrou o homem com as calças abaixadas sobre a criança, que também estava sem roupas. Ao presenciar a cena, ela começou a gritar por socorro e chamou a mãe, que mora nas proximidades.

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A avó da menina foi até o local ao ouvir os gritos e, ao entender a situação, levou a criança para atendimento médico e acionou o pai da vítima. Revoltado, ele e outros moradores agrediram o suspeito antes da chegada da polícia.

A criança foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde, acompanhada por um policial, relatou que foi abusada sexualmente pelo padrinho mais de uma vez, indicando com a mão como os episódios teriam ocorrido . Segundo o relato, os abusos aconteciam, inclusive, na presença da filha do suspeito, uma criança de aproximadamente 2 anos.

Ao ser questionado pela polícia, o homem confessou que abusou da afilhada diversas vezes, mas negou ter feito qualquer coisa contra a própria filha.

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De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados após denúncias de que um homem estaria sendo agredido por populares depois de um suposto abuso sexual. Ao chegarem ao local, encontraram uma confusão generalizada e conseguiram retirar o suspeito, que estava em um quarto nos fundos do imóvel. O homem apresentava ferimentos leves e foi socorrido a uma unidade de saúde. Ele recebeu atendimento médico, levou pontos na cabeça e nas mãos e, após ser liberado, foi detido pelos policiais.

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