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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Polícia investiga estupro coletivo de menina de 13 anos no Norte de Minas

Corporação apura a denúncia e a investigação corre sob segredo de Justiça

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
16/03/2026 17:36 - atualizado em 16/03/2026 17:37

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Quartel da Polícia Militar de Coração de Jesus
Quartel da Polícia Militar de Coração de Jesus, Norte de Minas crédito: Foto: Polícia Militar/Divulgação

Uma denúncia de um suposto crime de estupro coletivo de uma adolescente está sendo investigado em Coração de Jesus, cidade de pouco mais de 25 mil habitantes, no Norte de Minas. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou nesta segunda-feira (16/3), que instaurou o inquérito para apurar a "denúncia envolvendo possível crime contra dignidade sexual de adolescente”, ocorrido em janeiro.

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Não foram revelados detalhes sobre a suposta vítima nem sobre os envolvidos. A investigação segue em segredo de Justiça.

A reportagem apurou junto a uma fonte oficial que a suposta vítima é uma adolescente de 13 anos e que três suspeitos foram apontados como responsáveis pelo abuso sexual - um deles menor de idade. O caso teria ocorrido em uma comunidade rural do município, quando ali acontecia uma cavalgada.

Por meio de nota divulgada para a imprensa, a Polícia Civil informou que os fatos foram comunicados às autoridades no dia 5 de março. O caso foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar.

"Assim que o boletim de ocorrência da Polícia Militar foi encaminhado à delegacia, a Polícia Civil instaurou imediatamente o inquérito policial e iniciou as diligências investigativas. No curso dos trabalhos, foram adotadas diversas providências, entre elas a oitiva da responsável legal e de testemunha, além da realização de escuta especializada da vítima”, informa a PCMG.

A Polícia Civil destaca que o procedimento tramita em segredo de Justiça, "em razão da natureza do caso e para garantir a proteção das vítimas envolvidas".

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A PCMG esclarece ainda que outras informações serão divulgadas "conforme o avanço das investigações e respeitados os limites legais".

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