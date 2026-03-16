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Homem suspeito de violência doméstica é preso com arsenal de armas em Minas

Após receber denúncia de agressão, Polícia Militar encontra arsenal de armas e munições na casa de um homem, em Divinópolis

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
16/03/2026 16:46 - atualizado em 16/03/2026 16:46

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Arsenal de armas e balas foi encontrado na casa de um agressor em Divinópolis e apreendido pela PM
Arsenal de armas e balas foi encontrado na casa do suspeito em Divinópolis e apreendido pela Polícia Militar crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 51 anos foi preso suspeito pelos crimes de ameaça decorrente de violência doméstica e posse ilegal de armas de fogo e munições, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesse sábado (14/3).

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A Polícia Militar (PMMG) atendia a uma denúncia de que o homem ameaçava a esposa e encontrou na casa deles armas e munições.

A vítima contou aos policiais que o marido a intimidava utilizando parte do arsenal. 

Dentro de um cofre no escritório da casa, os policiais acharam uma espingarda calibre .44; um revólver Taurus Magnum calibre .44; um revólver Smith & Wesson calibre .32; uma espingarda; e um revólver de pressão. 

Durante as buscas na residência, militares apreenderam ainda materiais usados para recarregar cartuchos, pólvora, estojos, espoletas, balas e radiocomunicadores.

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As buscas continuaram em outro endereço ligado ao suspeito, também em Divinópolis. Em um dos quartos da casa, foi apreendido um fuzil calibre 7,62.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que o homem mantinha outras armas em um clube de tiro em Pará de Minas, na Região Central do estado. No estabelecimento, foram recolhidas uma pistola Glock calibre .380; uma pistola Imbel calibre .45; três carabinas de diferentes calibres (.22 e .38); e duas espingardas calibres .16 e .12.

O suspeito foi levado para a delegacia da Polícia Civil da cidade.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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