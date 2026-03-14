Condenado por estupro de vulnerável é preso pela PM em Minas
Homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça e foi localizado na zona rural de Cristais durante ação da Polícia Militar de Meio Ambiente
compartilheSIGA
Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nesta sexta-feira (13/3), na zona rural de Cristais, no Centro-Oeste mineiro, durante uma operação. Segundo a corporação, os militares receberam informações de que um foragido da Justiça estaria escondido em uma propriedade rural da região.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Equipes do Policiamento de Meio Ambiente das companhias de Campo Belo e Oliveira, com apoio de unidade das Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), foram até o local indicado e conseguiram localizar o suspeito.
Leia Mais
Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Campo Belo. O homem já havia sido condenado, com decisão definitiva da Justiça, pelo crime de estupro de vulnerável.
MG: idoso é preso por abusos em série de sobrinha e mais duas vítimas
Durante a ocorrência, os militares também apuraram que o suspeito trabalhava como caseiro em uma propriedade pertencente a um homem investigado por envolvimento na morte de um sargento da PMMG.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem foi levado para uma unidade de saúde para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde está à disposição da Justiça.