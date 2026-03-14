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ABUSO SEXUAL

Condenado por estupro de vulnerável é preso pela PM em Minas

Homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça e foi localizado na zona rural de Cristais durante ação da Polícia Militar de Meio Ambiente

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
14/03/2026 20:31

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Dois são presos acusados de estuprarem estudante sob efeito de drogas
Após denúncia, militares conseguiram localizar o homem condenado, com decisão definitiva da Justiça, pelo crime de estupro de vulnerável crédito: VinÃ­cius Lemos

Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)  nesta sexta-feira (13/3), na zona rural de Cristais, no Centro-Oeste mineiro, durante uma operação. Segundo a corporação, os militares receberam informações de que um foragido da Justiça estaria escondido em uma propriedade rural da região.

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Equipes do Policiamento de Meio Ambiente das companhias de Campo Belo e Oliveira, com apoio de unidade das Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), foram até o local indicado e conseguiram localizar o suspeito.

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Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Campo Belo. O homem já havia sido condenado, com decisão definitiva da Justiça, pelo crime de estupro de vulnerável.

 MG: idoso é preso por abusos em série de sobrinha e mais duas vítimas

Durante a ocorrência, os militares também apuraram que o suspeito trabalhava como caseiro em uma propriedade pertencente a um homem investigado por envolvimento na morte de um sargento da PMMG.

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O homem foi levado para uma unidade de saúde para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde está à disposição da Justiça.

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