Motorista de aplicativo é indiciado por importunação sexual em BH

motorista de transporte por aplicativo, de 41 anos, foi indiciado por importunação sexual contra uma passageira, em Belo Horizonte, após investigação concluída pela Polícia Civil (PCMG), nesta quinta-feira (26/2). O crime aconteceu em 18 outubro de 2025, durante uma corrida de motocicleta, quando o homem teria tocado a vítima sem o consentimento dela. O caso foi encaminhado ao Ministério Público (MPMG) para análise da denúncia. Um, de 41 anos, foi indiciado porcontra uma passageira, em Belo Horizonte, após investigação concluída pela, nesta quinta-feira (26/2). O crime aconteceu em 18 outubro de 2025, durante uma corrida de motocicleta, quando o homem teria tocado a vítima sem o consentimento dela. O caso foi encaminhado ao(MPMG) para análise da denúncia.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Larissa Mascotte, a vítima solicitou uma corrida por aplicativo na modalidade motocicleta. Durante o trajeto, o autor teria pedido a ela para segurar em sua cintura para manter o equilíbrio. Ao fazer o que ele pediu, o homem pegou a mão dela e colocou em suas partes íntimas.

Ainda segundo a delegada, a mulher reagiu imediatamente, retirando a mão. Em seguida, o suspeito teria questionado se ela teria “ficado bravinha”, de forma debochada. "Ela ficou muito amedrontada, o autor então evidenciou nervosismo e passou a dirigir a motocicleta de maneira acelerada até o destino final, aumentando a sensação de insegurança da vítima", declarou.

Depois do ocorrido, a passageira contou o que aconteceu para o irmão, que entrou em contato com o motorista por meio de mensagens para questioná-lo. Segundo a delegada, o motociclista confessou e pediu desculpas. “Os prints das mensagens foram anexados ao procedimento, e foi formalmente comprovado que o número de telefone pertencia ao autor”, explicou Mascotte.

Durante o interrogatório, o suspeito ficou em silêncio. Mesmo assim, as provas reunidas pela polícia foram suficientes para indiciá-lo pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, cuja pena varia de um a cinco anos de reclusão.

O homem não tinha registro criminal antes desses fatos. "Ao que tudo parece, ele se aproveitou realmente desse momento, para poder praticar esse ato sexual sem o consentimento da vítima e acreditando, sobretudo, na impunidade desse ato", disse a delegada.

Crime

A Polícia Civil informou que não houve prisão em flagrante porque a vítima procurou a corporação três dias após o crime. Também não foram identificados requisitos legais para a decretação de prisão preventiva. “O inquérito foi concluído com o indiciamento e encaminhado ao Ministério Público, a quem compete a análise acerca da denúncia”, afirmou Mascotte.

Ao fim da coletiva, a delegada Larissa Mayerhofer destacou a importância da denúncia em casos de violência. “Se você foi vítima de violência contra a mulher, presenciou ou tem conhecimento, denuncie! A denúncia é um importante instrumento para que ciclos de violência sejam quebrados e para que a Polícia Civil possa promover a responsabilização criminal de agressores."

Denúncias devem ser feitas pelo 180 (Central da Mulher) ou 190 (Polícia Militar); ambos os telefones funcionam 24 horas por dia. Ou, se preferir, procure uma delegacia mais próxima.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata