BH está em alerta para pancadas de chuva; veja como se proteger

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde deste sábado (21/03), um alerta para pancadas de chuva entre 20 e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h. O aviso é válido até 8h de domingo (22/3).





Em Minas, dois terços dos municípios estão sob risco de temporais, segundo alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São 661 cidades com aviso de acumulado de chuva sob o grau de perigo (nível que antecede o mais crítico) e o aviso de precipitações intensas em grau de perigo potencial (primeiro nível de monitoramento).





Os avisos entraram em vigor às 8h30 do sábado (21/03) e têm previsão de encerramento às 10h de domingo (22/03). Entre os riscos potenciais para o acumulado de chuva, destacam-se alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

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