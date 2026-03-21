BH está em alerta para pancadas de chuva; veja como se proteger
Segundo comunicado da Defesa Civil Municipal, a capital pode registrar entre 20 e 30mm de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h
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A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde deste sábado (21/03), um alerta para pancadas de chuva entre 20 e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h. O aviso é válido até 8h de domingo (22/3).
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Em Minas, dois terços dos municípios estão sob risco de temporais, segundo alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São 661 cidades com aviso de acumulado de chuva sob o grau de perigo (nível que antecede o mais crítico) e o aviso de precipitações intensas em grau de perigo potencial (primeiro nível de monitoramento).
Os avisos entraram em vigor às 8h30 do sábado (21/03) e têm previsão de encerramento às 10h de domingo (22/03). Entre os riscos potenciais para o acumulado de chuva, destacam-se alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
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Quais as recomendações durante a chuva?
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.