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PREVISAO DO TEMPO

Domingo pode ter tempo firme na Grande Belo Horizonte e parte de MG

O avanço de massa de ar seco do Sul pelo interior de Minas Gerais dissipa nuvens e traz clima mais estável. Sábado começa encoberto e chuvoso

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
21/03/2026 08:34

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Sabado amanheceu chuvoso em Belo Horizonte, mas mesmo assim algumas pessoas arriscaram correr na Avenida Benadeirantes. Clima deve ficar firme domingo
Sabado amanheceu chuvoso em Belo Horizonte, mas mesmo assim algumas pessoas arriscaram correr na Avenida Benadeirantes. Clima deve ficar firme domingo crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

O sábado (21/03) chuvoso em Belo Horizonte (MG) e no estado pode dar lugar a um tempo mais firme e quente a partir de amanhã, com o avanço de uma massa de ar seco vinda do Sul, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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O fenômeno ganha força à tarde nas regiões do Triângulo, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Metropolitana de Belo Horizonte e Central Mineira.

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A capital mineira iniciou este sábado sob forte influência de instabilidades. De acordo com dados da Defesa Civil de Belo Horizonte e do Inmet, a temperatura mínima registrada na cidade foi de 18°C, enquanto a máxima deve atingir os 29°C à tarde.

O dia segue com a expectativa de umidade relativa do ar variando entre 60% e 100%, o que reforça a sensação de abafamento em diversos setores da capital.

 

Temperaturas

A temperatura mais baixa foi registrada na Regional Oeste, que marcou 18°C nas primeiras horas da manhã, seguida de perto pelas estações Centro-Sul (18,3°C) e Barreiro (18,4°C).

As estações Pampulha e Venda Nova registraram as temperaturas mais elevadas, com 19,9°C e 19,6°C, respectivamente.

 

Chuvas

Das 17h30 de sexta-feira (20/03) até as 05h30 de sábado (21/03), o acumulado foi mais distribuído. Belo Horizonte já registra um cenário crítico: no Barreiro, por exemplo, o acumulado de março já atinge 338,9 milímetros (mm) de chuva, superando em 171,6% a média climatológica mensal de 197,5 mm.

As regionais que apresentaram os maiores índices pluviométricos do dia (12 horas) foram:

  • Centro-Sul, com 31,3 mm;
  • Venda Nova, com 26 mm;
  • Nordeste, com 16,2 mm.

Como a regional Barreiro, também ultrapassaram a média histórica as regionais

  • Centro-Sul, com 335,8 mm (170,0%);
  • Oeste, chegando a 269 mm (136,2%);
  • Leste, com 261,2 mm (132,3%);
  • Noroeste, acumulando 230,6 mm (116,8%);
  • e Nordeste, com 209,8 mm (106,2%).

 

Qual é a previsão em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, a previsão do tempo do Inmet para o fim de semana começa com o estado dividido. No sábado, Norte e Noroeste têm muitas nuvens, enquanto o Triângulo experimenta chuva isolada em expansão. O Leste e Nordeste (Vale do Doce, Mucuri, leste de Jequitinhonha) já começam com tempo severo generalizado, com pancadas e trovoadas isoladas.

Ao longo da tarde, a instabilidade se espalha: chuva isolada generalizada e pancadas cobrem o Centro, Oeste, Triângulo e Sul. À noite, o sistema severo no leste se intensifica, deixando o Vale do Mucuri sob névoa úmida, enquanto a maior parte do Centro e Oeste do estado limpa de forma expressiva, transicionando para muitas nuvens ou céu encoberto.

Já o domingo é marcado pela chegada de uma grande massa de ar seco vinda do sul, que avança rapidamente para o norte e leste. A manhã ainda começa encoberta em boa parte do estado, mas ao longo do dia, o Triângulo, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Metropolitana e Central Mineira limpam quase totalmente, terminando o dia predominantemente sob poucas nuvens.

O sistema severo que dominou o leste no primeiro dia enfraquece significativamente, mas permanece ativo como uma faixa estreita e fragmentada no extremo leste de Jequitinhonha, Vale do Doce e Mucuri, variando de céu encoberto a pancadas isoladas com trovoadas, mas em intensidade menor. Ao final do dia, a maior parte do estado desfruta de tempo firme, com exceção da divisa leste que retém instabilidade residual.

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Dicas de segurança para o período de chuvas

  • Evite áreas de inundação: não atravesse ruas alagadas ou pontes submersas

  • Atenção às encostas: observe sinais de movimentação de terra, como fendas no solo ou inclinação de postes
  • Proteção contra raios: procure abrigo em edificações ou veículos fechados durante tempestades
  • Cuidado com árvores: evite estacionar veículos próximos a árvores, que podem cair com ventos fortes
  • Manutenção preventiva: limpe calhas e ralos para evitar o entupimento e o retorno da água para dentro de casa

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