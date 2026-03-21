Domingo pode ter tempo firme na Grande Belo Horizonte e parte de MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O sábado (21/03) chuvoso em Belo Horizonte (MG) e no estado pode dar lugar a um tempo mais firme e quente a partir de amanhã, com o avanço de uma massa de ar seco vinda do Sul, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O fenômeno ganha força à tarde nas regiões do Triângulo, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Metropolitana de Belo Horizonte e Central Mineira.

A capital mineira iniciou este sábado sob forte influência de instabilidades. De acordo com dados da Defesa Civil de Belo Horizonte e do Inmet, a temperatura mínima registrada na cidade foi de 18°C, enquanto a máxima deve atingir os 29°C à tarde.

O dia segue com a expectativa de umidade relativa do ar variando entre 60% e 100%, o que reforça a sensação de abafamento em diversos setores da capital.

Temperaturas

A temperatura mais baixa foi registrada na Regional Oeste, que marcou 18°C nas primeiras horas da manhã, seguida de perto pelas estações Centro-Sul (18,3°C) e Barreiro (18,4°C).

As estações Pampulha e Venda Nova registraram as temperaturas mais elevadas, com 19,9°C e 19,6°C, respectivamente.

Chuvas

Das 17h30 de sexta-feira (20/03) até as 05h30 de sábado (21/03), o acumulado foi mais distribuído. Belo Horizonte já registra um cenário crítico: no Barreiro, por exemplo, o acumulado de março já atinge 338,9 milímetros (mm) de chuva, superando em 171,6% a média climatológica mensal de 197,5 mm.

As regionais que apresentaram os maiores índices pluviométricos do dia (12 horas) foram:

Centro-Sul, com 31,3 mm;

Venda Nova, com 26 mm;

Nordeste, com 16,2 mm.

Como a regional Barreiro, também ultrapassaram a média histórica as regionais

Centro-Sul, com 335,8 mm (170,0%);

Oeste, chegando a 269 mm (136,2%);

Leste, com 261,2 mm (132,3%);

Noroeste, acumulando 230,6 mm (116,8%);

e Nordeste, com 209,8 mm (106,2%).

Qual é a previsão em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, a previsão do tempo do Inmet para o fim de semana começa com o estado dividido. No sábado, Norte e Noroeste têm muitas nuvens, enquanto o Triângulo experimenta chuva isolada em expansão. O Leste e Nordeste (Vale do Doce, Mucuri, leste de Jequitinhonha) já começam com tempo severo generalizado, com pancadas e trovoadas isoladas.

Ao longo da tarde, a instabilidade se espalha: chuva isolada generalizada e pancadas cobrem o Centro, Oeste, Triângulo e Sul. À noite, o sistema severo no leste se intensifica, deixando o Vale do Mucuri sob névoa úmida, enquanto a maior parte do Centro e Oeste do estado limpa de forma expressiva, transicionando para muitas nuvens ou céu encoberto.

Já o domingo é marcado pela chegada de uma grande massa de ar seco vinda do sul, que avança rapidamente para o norte e leste. A manhã ainda começa encoberta em boa parte do estado, mas ao longo do dia, o Triângulo, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Metropolitana e Central Mineira limpam quase totalmente, terminando o dia predominantemente sob poucas nuvens.

O sistema severo que dominou o leste no primeiro dia enfraquece significativamente, mas permanece ativo como uma faixa estreita e fragmentada no extremo leste de Jequitinhonha, Vale do Doce e Mucuri, variando de céu encoberto a pancadas isoladas com trovoadas, mas em intensidade menor. Ao final do dia, a maior parte do estado desfruta de tempo firme, com exceção da divisa leste que retém instabilidade residual.

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