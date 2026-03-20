Traficante mineiro preso na Bolívia chega a presídio de segurança máxima

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O traficante mineiro Douglas de Azevedo Carvalho, de 34 anos, deu entrada nesta sexta-feira (20/3) na Penitenciária Francisco Sá, na cidade do mesmo nome, no Norte de Minas Gerais. A informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG).

Mancha, como é conhecido, chegou à unidade de segurança máxima após passar por audiência de custódia na última quarta-feira (18).

Responsável, segundo a polícia, por remessas de grandes quantidades de droga para a Europa e Minas Gerais, o criminoso foi preso no domingo (15) em um condomínio de luxo em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em ação conjunta com a Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ele estava com a companheira na ocasião.

Transferido para o Brasil, ele estava preso preventivamente no Complexo Penitenciário Público Privado, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, antes da transferência para Francisco Sá. A mudança para o presídio de segurança máxima foi determinada durante a audiência de custódia, que aconteceu na quarta-feira (18).

Em coletiva de imprensa realizada pela PC e pela PF na tarde de segunda-feira (16), as corporações apresentaram o histórico da investigação. Segundo a delegada-geral da Polícia Civil, Letícia Gamboge, “Mancha” possui vasta ficha criminal por tráfico nacional e internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O criminoso estava sendo investigado desde 2022. Douglas Carvalho foi preso em 2023 pela PC e recebeu posteriormente o benefício da prisão domiciliar mediante monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Um ano depois, em 2024, ele rompeu a tornozeleira, que foi encontrada pelos policiais em um macaco de pelúcia durante uma busca e apreensão em uma casa de luxo em Escarpas do Lago, Capitólio (MG), no Sul do estado. A corporação acredita que ele usava o bicho de pelúcia para driblar o monitoramento da Justiça.

Natural de Contagem (MG), na Grande BH, Mancha estava foragido desde 2024. Ele vivia na cidade boliviana há cerca de um ano. Uma identidade falsa, um passaporte italiano falso e US$ 60 mil foram encontrados com ele no momento da prisão. Douglas estava na lista de procurados do Programa Captura, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Operação Bolt: cerca de R$ 600 milhões em bens bloqueados

Em 2024, Douglas foi a figura central da Operação Bolt, que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa. Na época, foram bloqueados 21 veículos e 24 imóveis vinculados ao sujeito e avaliados em R$ 600 milhões.

Além disso, conforme informado pelo superintendente da PF, delegado Richard Murad Macedo, Douglas foi alvo em 2022 de uma operação da corporação no Pará, no Norte do Brasil, quando remeteu 300kg de cocaína para Portugal.

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"Nós conseguimos realizar a apreensão dessa droga em Portugal, oculta em uma carga de açaí. Posteriormente, foi preso e, em seguida, beneficiado com uma medida judicial. É novamente investigado pela Polícia Civil de Minas", afirmou.