Operação recupera R$ 400 mil em veículos e materiais furtados em Uberlândia
Imóvel em assentamento era usado para esconder carros roubados e outros bens. Investigação segue para identificar suspeitos
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A Polícia Civil de Minas Gerais descobriu um imóvel em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, usado para ocultar veículos roubados e furtados, além de outros materiais provenientes de crimes. A ação resultou na recuperação de bens avaliados em cerca de R$ 400 mil.
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O local, no Assentamento Renovação, foi descoberto ainda na quarta-feira (18/3) durante levantamentos da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos por conta de um roubo em 14 de março. Um motorista de aplicativo teve o carro levado por dois homens armados.
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As diligências identificaram onde o veículo estava escondido. No imóvel, além do carro do motorista de aplicativo, foram encontrados outros veículos com registro de crime cometidos entre setembro de 2025 e fevereiro deste ano.
Também foi apreendida uma carretinha com sinais identificadores adulterados, além de bobinas de fiação de alta voltagem e defensivos agrícolas, materiais que haviam sido furtados de empresas ao longo de fevereiro.
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Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificação dos integrantes de uma possível associação criminosa responsável por furtos e roubos registrados nos últimos meses em Uberlândia.