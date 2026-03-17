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FEMINICÍDIO

MG: suspeito de matar ex a facadas na frente do filho é preso em Uberlândia

Homem tentou fugir da polícia pulando o muro e se escondendo em um lote vago, mas foi preso em flagrante

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
17/03/2026 13:44 - atualizado em 17/03/2026 13:45

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A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com apoio da Polícia Militar de Minas (PMMG)
A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com apoio da Polícia Militar de Minas (PMMG) crédito: Divulgação PCMG

Um homem de 44 anos, suspeito de matar a ex-companheira, que tinha 32 anos, a facadas, foi preso, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O crime foi cometido na tarde desse domingo (15/3), no Bairro Maravilha. O suspeito foi localizado nessa segunda (16/3), no Bairro Tocantins.

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De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atacada pelo suspeito em frente à casa dela. Após atingir a ex-companheira com diversos golpes de faca, na presença do filho de seis anos do casal, o homem fugiu do local levando a criança.

A partir da análise de imagens de câmeras de segurança e levantamentos de inteligência, equipes das polícias Civil e Militar identificaram o veículo utilizado na fuga e rastrearam possíveis locais por onde o investigado poderia ter passado. 

O filho do casal foi encontrado na casa de uma conhecida do investigado, que informou ter recebido o menino na manhã de segunda-feira (16/3). Com base nas informações recebidas, as equipes policiais intensificaram as buscas no Bairro Tocantins.

Foi montado um cerco policial a uma residência onde o investigado estaria escondido. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir pulando o muro e se escondendo em um lote vago, mas foi localizado e preso em flagrante.

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Com o investigado os policiais apreenderam um boné, usado por ele no momento do crime, como mostraram as imagens das câmeras de segurança. O veículo empregado na fuga também foi encontrado e apreendido.

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A criança foi entregue aos cuidados da família da mãe e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhamento do caso. A Polícia Civil segue com as investigações.

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