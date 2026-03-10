Feminicídio: como a denúncia de vizinhos pode salvar uma vida

Casos de crianças que ligam para a polícia para denunciar a morte das próprias mães, vítimas de feminicídio, chocam o país e trazem à tona um debate urgente: a importância da rede de apoio, especialmente de vizinhos, para romper o ciclo da violência doméstica antes que o pior aconteça.

Muitas vezes, a violência ocorre entre quatro paredes, mas seus sinais podem ser percebidos por quem está perto. O medo, a incerteza sobre como agir ou a crença de que “em briga de marido e mulher não se mete a colher” acabam silenciando testemunhas que poderiam salvar uma vida. A omissão, nesse contexto, pode ter consequências fatais.

A denúncia é o passo fundamental para interromper a agressão e proteger a vítima. O feminicídio raramente é um ato isolado; costuma ser o ápice de uma série de violências anteriores, que incluem agressões verbais, psicológicas e físicas. Por isso, identificar os primeiros indícios é crucial.

Como identificar os sinais de alerta

A violência doméstica pode ser sutil no início, mas alguns comportamentos são claros indicativos de que algo está errado. Ficar atento a esses sinais pode fazer a diferença e motivar uma denúncia que salve a vida de uma mulher. Observe se na casa ao lado há:

Gritos e discussões constantes: brigas frequentes, com xingamentos e tom agressivo, que se destacam da rotina do local.

Barulhos de impacto: sons altos de objetos sendo quebrados ou arremessados contra paredes e móveis.

Pedidos de socorro: frases como “me solta”, “para” ou choros intensos e súplicas por ajuda.

Isolamento da vítima: a mulher deixa de ter contato com amigos e familiares, parece vigiada ou controlada pelo parceiro.

Marcas visíveis: hematomas, arranhões ou outros ferimentos que a vítima tenta esconder ou justificar com desculpas pouco convincentes.

Como denunciar de forma segura e anônima

Qualquer pessoa pode e deve denunciar uma suspeita de violência doméstica. Não é preciso se identificar e a ligação é sigilosa. Existem dois canais principais para isso:

O Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) funciona 24 horas por dia. O serviço, que é gratuito e sigiloso, recebe denúncias de todo o Brasil, oferece acolhimento, orientação e também está disponível via WhatsApp pelo número (61) 9610-0180.

Em casos de emergência, quando a agressão está acontecendo no momento, o canal correto é o 190, da Polícia Militar. A viatura mais próxima será enviada ao local para averiguar a situação em flagrante. Uma atitude rápida pode evitar uma tragédia.

