Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Uberlândia

Uma mulher de 31 anos foi assassinada a facadas na tarde desse domingo (15/3) em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. Ela foi atacada pelo ex-companheiro, que ainda fugiu com o filho do casal. A filha da mulher viu a mãe ser morta.



A vítima foi identificada como Raniele Raissa Aparecida de Oliveira e seu ex, Marcelo Rodrigues Miranda, ainda não foi encontrado, assim como a criança.



A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada com a informação de que uma mulher havia sido esfaqueada na Rua Manoel Maurício de Araújo, no Bairro Maravilha, zona norte da cidade. Os militares encontraram a vítima no chão ferida e em estado crítico. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado, mas a equipe da Unidade de Suporte Avançado apenas pôde constatar a morte.

De acordo com os socorristas, a vítima apresentava ferimentos graves provocados por arma branca, principalmente na região do pescoço. A perícia da Polícia Civil, posteriormente, também identificou lesões no rosto e nas mãos.



Os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança que mostravam o suspeito chegando ao local às 16h29 de carro e com o filho, que permaneceu na calçada. O homem entrou na casa e, instantes depois, apareceu agredindo Raniele de Oliveira com uma faca. O ataque durou dois minutos e ele fugiu no veículo, levando a criança.



Uma vizinha relatou à polícia que a filha da vítima, de 8 anos, pediu ajuda dizendo que o ex-padrasto estaria agredindo a mãe. Foi essa testemunha que chamou a polícia ao ver a vizinha ferida no chão.



A PM conseguiu informações de que Marcelo Rodrigues Miranda já havia agredido e ameaçado a ex-companheira. Inclusive ela tinha medida protetiva contra o homem. Ele teria deixado a prisão recentemente, depois de ser acusado de violência doméstica.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem não aceitava o fim do relacionamento. Ele só teria encontrado a ex para que o filho do casal fosse entregue à mulher, pois o menino havia passado o fim de semana com o pai.