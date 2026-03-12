Sobrinho esfaqueia e mata tio em Uberlândia

Um homem foi morto pelo sobrinho em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (11/3). O criminoso foi preso e disse ter sido ameaçado pela vítima antes da confusão que levou ao assassinato.

O tio tinha 48 anos e o crime aconteceu no Bairro Residencial Integração, zona leste da cidade. No registro policial consta que acontecia um almoço de família quando o tio e o sobrinho, que tem 21 anos, se desentenderam e brigaram.

O agressor diz ter sido ameaçado de morte pelo tio e decidiu agir antes de ser atacado. Ele esfaqueou o tio e fugiu.

A vítima foi levada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia pelos próprios policiais que atenderam a ocorrência. No entanto, ele morreu na unidade de saúde.

As buscas pelo assassino terminaram quando os militares encontraram marcas de sangue em uma casa, o que os levou a uma caixa d'água onde o suspeito estava escondido.

Ele foi levado para a Delegacia de Plantão e a Polícia Civil investiga o caso.