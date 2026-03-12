Assine
overlay
Início Gerais
Assassinato em família

Sobrinho esfaqueia e mata tio em Uberlândia

Suspeito diz que foi ameaçado de morte pelo tio em briga durante encontro familiar e resolveu atacá-lo antes

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
12/03/2026 17:54

compartilhe

SIGA
x
Sobrinho esfaqueia e mata tio em Uberlândia
Sobrinho esfaqueia e mata tio em Uberlândia crédito: Reprodução/Sejusp

Um homem foi morto pelo sobrinho em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (11/3). O criminoso foi preso e disse ter sido ameaçado pela vítima antes da confusão que levou ao assassinato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O tio tinha 48 anos e o crime aconteceu no Bairro Residencial Integração, zona leste da cidade. No registro policial consta que acontecia um almoço de família quando o tio e o sobrinho, que tem 21 anos, se desentenderam e brigaram.

Leia Mais

O agressor diz ter sido ameaçado de morte pelo tio e decidiu agir antes de ser atacado. Ele esfaqueou o tio e fugiu.

A vítima foi levada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia pelos próprios policiais que atenderam a ocorrência. No entanto, ele morreu na unidade de saúde.

As buscas pelo assassino terminaram quando os militares encontraram marcas de sangue em uma casa, o que os levou a uma caixa d'água onde o suspeito estava escondido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi levado para a Delegacia de Plantão e a Polícia Civil investiga o caso.

Tópicos relacionados:

assassinato-em-familia briga-de-familia homicidio minas-gerais triangulo-mineiro uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay