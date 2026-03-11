Assine
FURTO

Vídeo: ladrões tentam furtar fios e causam incêndio em Uberlândia

O fogo atingiu o cabeamento do poste e derreteu o revestimento dos fios, espalhando pedaços de borracha e cabos queimados pelo calçamento

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
11/03/2026 17:47 - atualizado em 11/03/2026 18:31

Vídeo: ladrões tentam furtar fios e causam incêndio em Uberlândia crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Uma tentativa de furto de cabos elétricos provocou um incêndio em um poste na manhã desta quarta-feira (11/3), em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Os ladrões fugiram.

O caso foi registrado na avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, no Bairro Santa Mônica, zona leste da cidade Os moradores foram acordados às 5h pelo incêndio.

Durante a ação, os suspeitos cortaram parte da fiação, o que causou um curto-circuito e iniciou o fogo na rede elétrica. Ao perceberem as chamas, os criminosos fugiram. Uma bicicleta foi deixada no local.

O incêndio atingiu o cabeamento do poste e derreteu o revestimento dos fios, espalhando pedaços de borracha e cabos queimados pelo calçamento da avenida. 


O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo antes que ele se espalhasse pela rede elétrica. A Cemig também esteve no local e desligou parte da energia para que os técnicos pudessem fazer os reparos e substituir a fiação danificada.

À polícia, comerciantes da região afirmam que furtos de fios são frequentes naquele trecho da avenida. Alguns estabelecimentos chegaram a reforçar as caixas de energia com correntes e cadeados para tentar evitar esse tipo de crime.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

overflay