Vídeo: ladrões tentam furtar fios e causam incêndio em Uberlândia
O fogo atingiu o cabeamento do poste e derreteu o revestimento dos fios, espalhando pedaços de borracha e cabos queimados pelo calçamento
Uma tentativa de furto de cabos elétricos provocou um incêndio em um poste na manhã desta quarta-feira (11/3), em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Os ladrões fugiram.
O caso foi registrado na avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, no Bairro Santa Mônica, zona leste da cidade Os moradores foram acordados às 5h pelo incêndio.
Durante a ação, os suspeitos cortaram parte da fiação, o que causou um curto-circuito e iniciou o fogo na rede elétrica. Ao perceberem as chamas, os criminosos fugiram. Uma bicicleta foi deixada no local.
O incêndio atingiu o cabeamento do poste e derreteu o revestimento dos fios, espalhando pedaços de borracha e cabos queimados pelo calçamento da avenida.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo antes que ele se espalhasse pela rede elétrica. A Cemig também esteve no local e desligou parte da energia para que os técnicos pudessem fazer os reparos e substituir a fiação danificada.
À polícia, comerciantes da região afirmam que furtos de fios são frequentes naquele trecho da avenida. Alguns estabelecimentos chegaram a reforçar as caixas de energia com correntes e cadeados para tentar evitar esse tipo de crime.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.