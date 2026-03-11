MG: bebê é resgatada após ser pega pelo pai sem autorização da mãe

Um bebê de seis meses foi resgatado na manhã desta quarta-feira (11/3) no Bairro Novo Paraíso, na zona rural de Viçosa, Zona da Mata, após ter sido levada pelo pai da criança sem a autorização da mãe – detentora da guarda. A pequena foi localizada sem ferimentos e foi entregue à responsável.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), uma equipe de 17 agentes se deslocou até a casa em que estava a bebê. Ao notarem a presença dos policiais, o pai da criança, de 30 anos, e o irmão dele, de 27, fugiram para uma área de mata no fundo da propriedade, mas foram pegos pela PCMG.

Após serem detidos, o pai da criança tentou se livrar de um revólver .32 com munições. O rapaz era alvo de investigações, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região. O irmão, tio da criança sequestrada, era considerado foragido pela Justiça, por uma condenação de mais de 20 anos por homicídio.

Ainda de acordo com a corporação, foram apreendidas porções de maconha, celulares e cadernos com anotações relacionadas à comercialização de substâncias ilícitas. A quantidade de itens apreendidos e o peso não foram informado pela PCMG.

Os investigados foram conduzidos à unidade policial para a formalização dos procedimentos da polícia judiciária e serão encaminhados ao sistema prisional. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima