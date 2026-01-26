Investigador da PCMG morre em troca de tiros com policiais militares

O investigador da Polícia Civil (PCMG) Roberto Rocha Nicastro, de 39 anos, morreu baleado na madrugada desta segunda-feira (26/1), após confronto com policiais militares. O caso aconteceu no Bairro Petrolândia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Outro homem, de 34 anos, que estava com o investigador, também foi baleado. A confusão envolveu militares que estavam à paisana.

Em nota conjunta, as polícias Civil e Militar afirmaram que "os fatos ocorridos estão sob investigação e que os trabalhos periciais estão em desenvolvimento para coleta e análise dos vestígios que irão subsidiar o inquérito policial em andamento no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)".

Conforme a PCMG, o corpo do servidor foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames. O outro envolvido, de 34, foi encaminhado para atendimento médico.

"A corregedoria de ambas instituições acompanham o caso para as devidas medidas. Outras informações poderão ser repassadas após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária", concluiu a nota.

A reportagem procurou a PMMG para saber detalhes da ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.