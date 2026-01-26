BH: prazo para pagamento do IPTU com desconto termina nesta sexta (30/1)

O prazo para o pagamento antecipado com desconto do IPTU de 2026 em BH termina nesta sexta-feira (30/1). O contribuinte que optar por fazer o pagamento até esse período receberá uma redução de 7% sobre qualquer valor entre o mínimo (duas parcelas) e o máximo (11 parcelas) indicado no boleto.

As guias foram enviadas à residência dos pagantes e também podem ser consultadas através do Portal PBH.

O IPTU de 2026 pode ser quitado em até 11 parcelas mensais, que devem ser pagas até o dia 15 de cada mês.

De acordo com a PBH, há aproximados 876 mil imóveis no cadastro imobiliário de Belo Horizonte, em que 788 mil tiveram o lançamento do imposto neste ano. Os demais são imóveis isentos de cobrança (desonerações integrais).

Em 2026, o valor total lançado com o IPTU e taxas é de R$ 2,83 bilhões. A Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte estima arrecadar R$ 2,38 bilhões até o fim de dezembro. Eles acreditam que, desse montante, metade deve ser quitado neste mês de janeiro.

Os pedidos de revisão de eventuais discordâncias sobre o valor do imposto deverão ser apresentados até o dia 4 de fevereiro no Portal da PBH ou presencialmente em situações excepcionais no BH Resolve. Os contribuintes podem ir a unidade de atendimento se:

titular do imóvel for pessoa tutelada ou curatelada, mediante a apresentação do documento que comprove a condição de tutor ou curador do reclamante;

o titular for pessoa qualificada como idosa, nos termos legais;

o titular ou o procurador declarar não dispor de condições ou de meios para apresentar a reclamação;

A reclamação poderá ser apresentada por terceiros, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos para essa finalidade.

Para realizar o pedido de revisão no BH Resolve (Rua dos Caetés, 342, Centro), o contribuinte deve fazer o agendamento prévio no Portal da PBH.