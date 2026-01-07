Imposto de Renda: como organizar os documentos em casa para não errar

Todos os anos, durante o período de entrega da declaração do Imposto de Renda, a organização dos documentos se torna uma tarefa fundamental para os contribuintes. Independentemente do prazo específico de cada ano-calendário, um bom planejamento é o segredo para evitar erros que podem levar à temida malha fina. Desde informes de salários até recibos de consultas médicas, cada papel tem seu valor na hora de preencher o formulário da Receita Federal.

Reunir toda a papelada com antecedência garante uma visão clara do que precisa ser declarado. A falta de um único comprovante pode resultar em informações incorretas e inconsistências que chamam a atenção do Fisco. Por isso, a organização prévia não é apenas uma dica, mas um passo essencial para uma declaração tranquila e correta.

Leia Mais

Checklist: o que você precisa separar

O primeiro passo é juntar toda a documentação referente ao ano-calendário anterior. Uma lista pode ajudar a garantir que nada seja esquecido durante o processo de preenchimento. Veja os principais itens que devem ser reunidos:

Informes de rendimentos: de salários, aposentadorias, aluguéis, pró-labore, além dos informes de bancos e corretoras de investimentos.

Despesas dedutíveis : recibos de médicos, dentistas, psicólogos, hospitais e planos de saúde. Comprovantes de gastos com educação também entram aqui.

Bens e direitos: documentos de compra e venda de imóveis e veículos ocorridos no último ano, além de extratos de consórcios.

Dependentes : CPF de todos os dependentes, junto com seus comprovantes de rendimentos e despesas médicas ou educacionais.

Pagamentos e doações: comprovantes de pagamento de aluguéis, pensão alimentícia e doações para entidades que permitem dedução.

Como guardar os documentos?

Com os papéis em mãos, a forma de arquivamento faz toda a diferença. Para quem prefere o método físico, pastas ou envelopes separados por categoria são uma solução prática. Crie etiquetas como "Saúde", "Educação" e "Investimentos" para facilitar a localização de cada comprovante quando precisar.

Já para o arquivamento digital, uma pasta no computador ou em um serviço de nuvem é a melhor opção. Digitalize os documentos físicos e salve os arquivos em PDF, nomeando cada um de forma clara. Essa abordagem não apenas simplifica o preenchimento da declaração, mas também garante a segurança das informações com backups.

Manter essa organização é fundamental não só para a declaração atual, mas também para o futuro. A Receita Federal pode solicitar comprovantes de informações por até cinco anos. Ter tudo arquivado corretamente facilita a apresentação dos documentos, caso seja necessário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.