BELO HORIZONTE

IPTU 2026 em BH: pagamento antecipado vai garantir 7% de desconto

A medida segue a política adotada nos últimos anos pela administração municipal, que utiliza o desconto como incentivo à adimplência e à antecipação de receitas

30/12/2025 11:31

Temperaturas em BH devem despencar na semana, ao fundo a chegada de nuvens que trazem alerta de chuvas para quase todo estado
Contribuintes aguardam calendário de pagamento do IPTU 2026 crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Portaria publicada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta terça-feira (30/12) determina desconto de 7% no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em 2026.

A medida segue a política adotada nos últimos anos pela administração municipal, que usa o desconto como incentivo à adimplência e à antecipação de receitas.

Em 2025, o desconto oferecido pela PBH foi de 5%. Assim, a proposta para o próximo ano é 40% maior. O desconto engloba também as taxas que são cobradas junto ao imposto.

IPTU 2026

Apesar do anúncio, ainda não há data para pagamento do IPTU no próximo ano. A Secretaria Municipal da Fazenda de BH deve oficializar o calendário de cobrança nos próximos dias. Em 2025, moradores da capital tiveram até 31 de janeiro para fazer o pagamento com desconto.

