IPTU 2026 em BH: pagamento antecipado vai garantir 7% de desconto
A medida segue a política adotada nos últimos anos pela administração municipal, que utiliza o desconto como incentivo à adimplência e à antecipação de receitas
compartilheSIGA
Portaria publicada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta terça-feira (30/12) determina desconto de 7% no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A medida segue a política adotada nos últimos anos pela administração municipal, que usa o desconto como incentivo à adimplência e à antecipação de receitas.
Em 2025, o desconto oferecido pela PBH foi de 5%. Assim, a proposta para o próximo ano é 40% maior. O desconto engloba também as taxas que são cobradas junto ao imposto.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
IPTU 2026
Apesar do anúncio, ainda não há data para pagamento do IPTU no próximo ano. A Secretaria Municipal da Fazenda de BH deve oficializar o calendário de cobrança nos próximos dias. Em 2025, moradores da capital tiveram até 31 de janeiro para fazer o pagamento com desconto.