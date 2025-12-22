IPVA 2026 já pode ser consultado em Minas Gerais. Veja datas e valores

Motoristas de Minas Gerais já podem consultar o valor do IPVA 2026. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOM) e já estão disponíveis no sistema do governo estadual, embora o pagamento do imposto ainda não tenha sido liberado.









Para consultar o valor do IPVA 2026 em Minas Gerais, o proprietário deve informar o número do Renavam, disponível no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Após o preenchimento, o sistema exibe o valor do imposto, as datas de pagamento sem incidência de multa e as opções de quitação, tanto à vista quanto parcelada. A consulta pode ser realizada pelo site oficial do governo.

Também é possível verificar as informações por meio da conta GOV.BR. Nessa modalidade, o sistema apresenta a situação de todos os veículos vinculados ao CPF do titular, permitindo a consulta unificada. A verificação igualmente pode ser feita pelo portal oficial.

De acordo com o calendário divulgado pelo governo de Minas, o pagamento do IPVA 2026 terá início em fevereiro e poderá ser feito à vista ou dividido em até três parcelas, conforme o final da placa do veículo.

Calendário de pagamento do IPVA 2026

Finais de placa 1 e 2

Cota única ou 1ª parcela: 9 de fevereiro

2ª parcela: 9 de março

3ª parcela: 9 de abril

Finais de placa 3 e 4

Cota única ou 1ª parcela: 10 de fevereiro

2ª parcela: 10 de março

3ª parcela: 10 de abril

Finais de placa 5 e 6

Cota única ou 1ª parcela: 11 de fevereiro

2ª parcela: 11 de março

3ª parcela: 13 de abril

Finais de placa 7 e 8

Cota única ou 1ª parcela: 12 de fevereiro

2ª parcela: 12 de março

3ª parcela: 14 de abril

Finais de placa 9 e 0

Cota única ou 1ª parcela: 13 de fevereiro

2ª parcela: 13 de março

3ª parcela: 15 de abril

O governo estadual informou que, por enquanto, apenas a consulta está disponível. A liberação do pagamento seguirá o cronograma oficial divulgado para 2026.

Como o valor do imposto é calculado

O valor do IPVA em Minas Gerais é determinado pela multiplicação do valor venal do veículo pela alíquota correspondente à sua categoria. O valor venal é definido com base na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apurada no final do ano anterior.

As alíquotas aplicadas no estado devem ser mantidas para 2026. Veja as principais:

4% para automóveis, veículos de uso misto e utilitários.

3% para caminhonetes de carga e furgões.

2% para motocicletas e similares.

1% para veículos de locadoras e para ônibus, micro-ônibus, caminhões e tratores.

Uma novidade é a Lei nº 25.378/2025, que concede isenção de IPVA para veículos novos híbridos, elétricos, movidos a gás natural ou etanol, desde que fabricados em Minas Gerais.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro