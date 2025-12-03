Carro por assinatura: como ter um carro zero sem pagar IPVA em 2026

Todo ano, proprietários de carros no Brasil precisam pagar o IPVA e o licenciamento de seus veículos, duas das principais exigências para quem deseja continuar dirigindo na legalidade, sem risco de multas ou problemas com as autoridades de trânsito.

No caso dos carros novos, também é cobrado o emplacamento, cujo valor varia conforme o estado e pode incluir outras taxas adicionais. É aí que surge a dúvida: será que é possível ter um carro zero na garagem sem pagar IPVA, licenciamento, emplacamento e outras taxas?

Para a surpresa de muita gente, a resposta é sim. O segredo para dirigir um carro novo sem pagar IPVA é optar pelo modelo de carro por assinatura, uma modalidade que cresce ano após ano no país.

Como dirigir um carro zero sem pagar IPVA em 2026?

O Governo de Minas Gerais deve divulgar o calendário de pagamentos do IPVA MG 2026 até o final de dezembro. Enquanto isso, motoristas de todo o estado aguardam as novas alíquotas e as possibilidades de parcelamento.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo estadual obrigatório para todos os veículos registrados no estado e representa um gasto significativo no orçamento anual dos condutores.

Por isso, a possibilidade de dirigir um carro zero sem pagar IPVA parece até um sonho, mas se torna realidade com o serviço de assinatura de carro, modalidade de locação com prazo mais longo que o aluguel tradicional. A duração varia conforme a locadora, normalmente a partir de 12 meses.

No MyCar, o carro por assinatura da Lokamig, os contratos podem ser de 12, 24, 36 e 48 meses. As principais despesas do veículo já vêm incluídas em uma única mensalidade, desde o IPVA até taxas como licenciamento e emplacamento.

Com esse modelo de mobilidade, o condutor não precisa se preocupar com a burocracia dos impostos, já que tudo fica sob responsabilidade da locadora.

Carro por assinatura não exige pagamento de IPVA

Uma das maiores vantagens do carro por assinatura é a previsibilidade financeira. Como os principais custos são englobados na mensalidade, o assinante sempre sabe quanto vai pagar no fim do mês.

Assim, optar pela assinatura significa dirigir um carro novo e em ótimas condições, sem preocupação com IPVA, licenciamento, emplacamento ou outras taxas obrigatórias.

Outro benefício é evitar a depreciação, uma das maiores preocupações dos proprietários de veículos no Brasil. Segundo a Receita Federal, um carro zero pode perder até 20% do valor de mercado após o primeiro ano.

Na assinatura, essa desvalorização é absorvida pela locadora, já que o veículo é devolvido ao final do contrato.

Considerando todos os custos envolvidos, o modelo de assinatura pode resultar em economia de até 40% em comparação com a compra financiada, segundo estudo do BTG Pactual.

IPVA e licenciamento atrasados dão multa? Apreende o carro?

Assinar um carro também é investir em segurança e tranquilidade. Dirigir com a garantia de que IPVA e licenciamento estão em dia evita bloqueio de documentos, multas e até mesmo a apreensão do veículo.

Em Minas Gerais, o licenciamento do carro (CRLV) só é emitido quando todos os débitos são quitados, incluindo o IPVA. Caso o imposto permaneça atrasado após a data limite, o condutor pode enfrentar consequências graves:

Infração : dirigir com licenciamento vencido é infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro;





Multa: a penalidade é de R$ 293,47, mais sete pontos na CNH;





Remoção: o carro pode ser apreendido até que todas as taxas sejam pagas, incluindo guincho e diárias do pátio do Detran-MG.

Quem opta pela assinatura não enfrenta esses riscos, já que todos os encargos estão incluídos na mensalidade.

Além do IPVA: outras vantagens de assinar um carro

Não pagar IPVA e licenciamento é um dos principais benefícios — mas não o único. A assinatura também oferece:

Outras taxas: emplacamento e demais custos burocráticos ficam sob responsabilidade da locadora;





Manutenção : manutenções preventivas já fazem parte do plano;





Proteção: o veículo sai da loja protegido, sem cobrança adicional;





Zero depreciação: o assinante não lida com a desvalorização;





Sem entrada: o modelo não exige imobilização de capital, liberando o orçamento para investimentos ou outras prioridades.





No MyCar, da Lokamig, há ainda benefícios adicionais:

Quilometragem acumulada: saldo não utilizado acumula para o mês seguinte;





Carro reserva : garantido em caso de manutenção ou pane;





Assistência 24 horas: suporte com atendentes humanos em todo o Brasil.





Com a proximidade do calendário do IPVA MG 2026, considerar o carro por assinatura é uma alternativa inteligente para quem deseja ter um carro novo sem pagar o imposto. Detalhes, condições e formas de contato estão disponíveis no site MyCar Lokamig.