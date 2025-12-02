IPVA 2026 em Minas: o que já se sabe sobre datas e valores em MG

Com a proximidade do final do ano, aumenta a expectativa dos motoristas mineiros sobre as regras do IPVA 2026. A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG) ainda não oficializou o calendário, mas a publicação costuma ocorrer entre o final de dezembro e o início de janeiro.

Dessa forma, os proprietários de veículos no estado já podem se planejar com base no que foi praticado nos últimos anos. A tendência é que o cronograma de pagamento comece em janeiro de 2026, com as datas de vencimento organizadas de acordo com o final da placa do veículo.

O que esperar do calendário do IPVA 2026 em MG

Em Minas Gerais, costuma se manter um desconto geral de 3% para quem opta pelo pagamento em cota única. Além disso, o governo oferece um benefício de 3% por meio do programa "Bom Pagador". Para ter direito, o proprietário do veículo precisa ter quitado em dia todos os débitos veiculares (IPVA, taxas e multas) referentes aos anos de 2024 e 2025.

Para quem não se enquadra no programa ou prefere dividir o valor, o parcelamento é feito em três vezes consecutivas, sem desconto. Os vencimentos se estendem, normalmente, de janeiro a março, também seguindo a ordem do final da placa. É importante notar que a inadimplência impede o licenciamento anual do veículo e a emissão do novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Como o valor do imposto é calculado

O valor do IPVA em Minas Gerais é determinado pela multiplicação do valor venal do veículo pela alíquota correspondente à sua categoria. O valor venal é definido com base na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apurada no final do ano anterior.

As alíquotas aplicadas no estado devem ser mantidas para 2026. Veja as principais:

4% para automóveis, veículos de uso misto e utilitários.

3% para caminhonetes de carga e furgões.

2% para motocicletas e similares.

1% para veículos de locadoras e para ônibus, micro-ônibus, caminhões e tratores.

Uma novidade é a Lei nº 25.378/2025, que concede isenção de IPVA para veículos novos híbridos, elétricos, movidos a gás natural ou etanol, desde que fabricados em Minas Gerais.

Como se preparar para o pagamento

Enquanto as datas oficiais não são divulgadas, os motoristas podem consultar o valor atual do seu veículo na tabela Fipe para ter uma estimativa do imposto. Com esse número em mãos, basta aplicar a alíquota correta para calcular o valor aproximado do IPVA 2026.

Essa projeção ajuda no planejamento financeiro, permitindo que o contribuinte se organize para o pagamento. Todas as informações oficiais serão publicadas no site da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.