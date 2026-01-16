Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Alexia Diniz

Janeiro mal começa e o roteiro se repete. Você abre o app do banco, vê o saldo, respira aliviado… até lembrar que o carro não anda sozinho. IPVA, licenciamento, seguro. Tudo chega junto, sem pedir licença.

O IPVA 2026 é um desses compromissos fixos da vida adulta. Todo ano ele aparece, todo ano pesa no bolso e, ainda assim, muita gente só pensa no imposto quando a guia já está emitida. Aí não tem escolha: parcela, aperta o orçamento e segue o jogo.

Mas todo ano é cobrado de quem possui carro, moto ou outro veículo automotor no Brasil. Ele é estadual, obrigatório e calculado com base no valor do veículo e na alíquota definida por cada estado.

O que é o IPVA 2026 e por que ele pesa no bolso?

O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele é cobrado todos os anos e não está ligado ao uso do carro, mas apenas à propriedade. Mesmo que o veículo fique parado, o imposto continua existindo.

O valor arrecadado é dividido entre o estado e o município onde o veículo está registrado. Por isso, a cobrança acontece mesmo que você quase não use o carro.

Como é calculado o valor do IPVA 2026?

O cálculo do IPVA 2026 segue uma fórmula simples:

Valor venal (estimativa de preço feita pelo Poder Público) do veículo × alíquota do estado

O valor venal costuma ser baseado na Tabela Fipe, mas o número oficial é definido pela Secretaria da Fazenda de cada estado. Já a alíquota varia conforme o tipo de veículo e o estado de registro.

Em São Paulo, por exemplo, a alíquota para carros de passeio é de 4%. Em outros estados, esse percentual pode ser menor.

Alíquota do IPVA 2026 por estado. Confira a alíquota do seu estado:

Cada estado define sua própria alíquota. Por isso, dois carros iguais podem pagar IPVA diferente dependendo do local de registro. Veja algumas alíquotas praticadas no Brasil:

Estados com alíquotas menores acabam tendo um IPVA mais barato. Já São Paulo e Minas Gerais costumam estar entre os mais caros.

Tabela de valores estimados do IPVA 2026 para carros populares

A tabela abaixo usa valores aproximados da Tabela Fipe e alíquotas médias. Os números servem como referência, não como valor final oficial.

O valor final do IPVA 2026 depende do estado e da tabela oficial divulgada no início do ano. Por isso, sempre confirme no site da Secretaria da Fazenda.

Quando pagar o IPVA 2026?

O calendário do IPVA 2026 muda conforme o estado e o final da placa do veículo. Segue o calendário de 2026:

Existem três opções:

Pagamento à vista com desconto, que ocorre em fevereiro.

Parcelamento em até três vezes, sem desconto.

Quem perde o prazo paga multa e juros. Além disso, o veículo fica irregular, e sem documentação até que sejam quitados os débitos em aberto.

Pagar o IPVA 2026 à vista ou parcelado em Minas Gerais

Em Minas Gerais, pagar o IPVA 2026 à vista pode render mais vantagem do que parece. Além do desconto tradicional para pagamento em cota única, existe o Programa Bom Pagador do IPVA.

Esse programa concede 3% de desconto adicional para quem mantém o imposto e o licenciamento em dia por dois anos consecutivos. Ou seja, a regularidade vira dinheiro no bolso.

O que é o Programa Bom Pagador do IPVA MG?

O Programa Bom Pagador é um incentivo à regularidade do recolhimento do IPVA em Minas Gerais. Ele está previsto no Decreto nº 43.709/2003 e na Resolução nº 5.055/2017.

O benefício é simples: 3% de desconto no IPVA para quem cumpre todas as regras. E o melhor: o desconto é automático, não precisa solicitar.

Quem tem direito ao desconto de bom pagador no IPVA 2026 MG

O contribuinte precisa cumprir alguns critérios. Eles envolvem pagamento em dia e licenciamento regular.

É necessário ter quitado IPVA e Taxa de Renovação de Licenciamento Anual (TRLAV) nos exercícios de 2024 e 2025, sem atraso. Além disso, o veículo precisa ter sido licenciado dentro dos prazos definidos pelo Detran-MG.

O desconto do bom pagador acumula com o desconto à vista?

Sim, e esse é um ponto importante. O desconto de 3% do Programa Bom Pagador acumula com o desconto de 3% para pagamento em cota única.

Na prática, quem é bom pagador e opta por pagar o IPVA 2026 à vista pode ter até 6% de desconto. Isso faz muita diferença dependendo do valor do seu IPVA

Comparação: IPVA 2026 à vista ou parcelado em MG

Vamos imaginar que o seu IPVA 2026 seja de R$2.000. A dúvida é simples: pagar à vista, parcelar ou parcelar e investir o dinheiro?

Comparação do pagamento a vista e parcelado do IPVA Reprodução Educando seu Bolso

Se você parcelar o IPVA e deixar o dinheiro investido por cerca de três meses, o rendimento estimado seria de R$63. Ou seja, você termina pagando os R$2.000 e ainda ganha esses R$63 com o investimento. Agora, veja o que acontece quando você paga à vista.

Quando você paga o IPVA à vista com 3% de desconto, o valor cai de R$2.000 para R$1.940. Isso significa que você deixou de gastar R$60.

Na prática, é como se o governo tivesse te dado R$60. Mas ainda sim você estaria perdendo R$3,00 reais se tivesse investido o valor.

Agora entra o caso de quem é bom pagador em Minas Gerais. Quem tem direito ao desconto de 3% do programa Bom Pagador e soma com os 3% da cota única paga R$1.880.

Isso significa uma economia de R$120. Ou seja, é como “ganhar” quase o dobro do que você ganharia deixando o dinheiro investido por três meses.

Descontos no IPVA pago à vista em cada estado:

Rio Grande do Sul - 25,69%, 3% do pagamento à vista somado com descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão

Amapá - 20% pagamento de cota única até 16 de março

Espírito Santo - 15% para o pagamento à vista de cota única, a partir de abril de 2026

Piauí - 15% de desconto na cota única 30 de janeiro de 2026 ou 10% de desconto até 27 de fevereiro de fevereiro de 2026

Bahia - 15% no pagamento da cota única; 8% no pagamento da primeira parcela

Mato Grosso do Sul - 15% no pagamento da cota única

Pará - 5% na cota única; 10% cota única sem multas no último ano; 15% na cota única sem multas nos últimos dois anos

Distrito Federal - 10% no pagamento à vista

Roraima - 10% no pagamento à vista

Acre - 10%

Amazonas - 10% na cota única ou na primeira parcela; 5% na segunda parcela

Rondônia - desconto entre 10% e 5%

Ceará - 5%, podendo chegar a 10% caso participe do programa Sua Nota tem Valor; desconto do programa também disponível no parcelamento

Maranhão - 10% no pagamento da cota única

Paraíba - 10% no pagamento à vista

Goiás - 8% no pagamento da cota única até 15 de janeiro

Pernambuco - 7% no pagamento à vista

Minas Gerais - 3%, podendo chegar a 6% caso participe do programa Bom Pagador

Paraná - 6% no pagamento da cota única

Mato Grosso - desconto de 5% em pagamentos até o dia 10 e de 3% até 20 de cada mês do vencimento da parcela

São Paulo - desconto de 3% na cota única

Rio de Janeiro - 3% no pagamento à vista

Como emitir e pagar o IPVA 2026?

O IPVA pode ser pago diretamente pelo internet banking. Também é possível gerar a guia no site da Secretaria da Fazenda.

O pagamento pode ser feito por:

Débito em conta

PIX

Código de barras

Aplicativo do banco

Depois do pagamento, a compensação costuma ocorrer em até 3 dias.

IPVA no cartão de crédito

Nos últimos anos, começou a aparecer uma “novidade” que chama atenção de quem está com o orçamento apertado: pagar o IPVA no cartão de crédito, em até 12 vezes. À primeira vista, parece uma solução moderna, prática e até salvadora. Mas vale entender como isso funciona antes de passar o cartão sem pensar.

O pagamento do IPVA no cartão não é oferecido diretamente pelo governo. Ele acontece por meio de empresas credenciadas pelas Secretarias da Fazenda ou por plataformas de pagamento. Na prática, o estado recebe o valor integral do imposto à vista, e quem parcela é você, com juros e taxas cobrados pela empresa intermediadora.

Segue o detalhamento de um pagamento feito pela empresa Zapay:

IPVA Único 2025: R$ 5.679,62

Licenciamento 2025: R$ 281,29

Taxa Zapay: R$ 9,90

Emissão de Documento (opcional – pode ser desmarcado, se não houver interesse): R$ 39,90

Total dos produtos: R$ 6.010,71

Taxa de parcelamento (varia conforme o número de parcelas; neste exemplo: 1x) R$396,71 (aproximadamente 6% do valor do IPVA)

Cupom de Desconto (20% sobre a taxa de parcelamento) -R$ 79,34

Valor final: R$ 6.328,08



Fonte: Reclame Aqui

Simulação do pagamento do IPVA pela Zapay

Então, considerando a taxa de 6% ao mês, se fosse parcelado em 12x, o valor total final seria:



IPVA Único 2025: R$ 5.679,62

Licenciamento 2025: R$ 281,29

Taxa Zapay: R$ 9,90

Emissão de Documento (opcional – pode ser desmarcado, se não houver interesse): R$ 39,90

Total dos produtos: R$ 6.010,71

Taxa de parcelamento (12x) R$ 1.902,31 (aproximadamente 6% a.m. do valor do IPVA)

Valor final: R$ 7.913,02 (1902,31 de juros)

Pesquisamos no site da própria Zapay, mas não encontramos a taxa, por isso foi utilizado taxas que encontramos em relatos do Reclame Aqui, fizemos uma simulação utilizando a taxa de 6% a.m. e utilizando a amortização do saldo devedor do IPVA pela tabela PRICE.

Conclusão: IPVA não é surpresa, vem junto com a compra do carro

O IPVA 2026 não aparece do nada. Todo mundo sabe que ele chega em janeiro, todo ano, sem exceção.

O problema não é o imposto em si, mas deixar para pensar nele só quando a guia já está emitida. Quando isso acontece, a única opção é parcelar e torcer para não apertar o resto do mês.

Quem se planeja, escolhe. Pode pagar à vista, aproveitar descontos, comparar com investimentos e decidir o que faz mais sentido para o próprio bolso.

Em estados como Minas Gerais, a regularidade ainda vira recompensa. Manter IPVA e licenciamento em dia reduz o imposto e transforma organização em economia real.

No fim das contas, pagar o IPVA não precisa ser um susto anual. Com planejamento, ele vira só mais uma conta previsível, controlada e, em alguns casos, até mais barata.

