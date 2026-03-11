Assine
PRISÃO

Delegada e marido são presos porque ele dirigia carro da Polícia Civil

Advogado, de 38 anos, foi flagrado em blitz na Avenida Antônio Carlos após denúncias; delegada responsável pela viatura também foi presa

Quéren Hapuque
Wellington Barbosa
Quéren Hapuque
Repórter
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/03/2026 13:54 - atualizado em 11/03/2026 14:03

Autor do assassinato de Joyce foi preso nesta terça-feira em trabalho conjunto da Polícia Civil e Polícia Militar
Segundo a Polícia Civil, a fiscalização foi realizada após denúncias anônimas feitas à Corregedoria da corporação e à Ouvidoria do Estado crédito: PCMG

O marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), advogado de 38 anos, foi preso em flagrante nessa terça-feira (10/3) ao ser pego dirigindo uma viatura descaracterizada da corporação em Belo Horizonte (MG). A delegada, também de 38 anos, responsável pelo veículo, acabou presa horas depois.

A abordagem ocorreu em uma blitz na Avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, em uma faixa exclusiva para ônibus e veículos oficiais.

Segundo a Polícia Civil, a fiscalização foi planejada por causa de denúncias anônimas feitas à Corregedoria da corporação e à Ouvidoria do Estado em fevereiro deste ano. As informações indicavam que o advogado estava utilizando o carro da instituição para ir ao trabalho.

Durante a operação, os policiais identificaram um veículo com as características descritas nas denúncias e deram ordem de parada. No momento da abordagem, o motorista se apresentou como advogado e mostrou a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Ao confirmarem que o carro pertence à frota da Polícia Civil e que o motorista não é servidor público, os agentes levaram o homem até a Corregedoria. O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia. Enquanto isso, outra equipe da Corregedoria foi até a casa da delegada responsável pela viatura. Ela foi levada para prestar esclarecimentos e também teve a prisão em flagrante confirmada.

Em nota, a Polícia Civil informou que o advogado foi preso como coautor pelo crime de peculato, em que um bem público é usado de forma indevida. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Já a delegada foi para a Casa de Custódia da Polícia Civil. 

A corporação afirmou que não tolera desvios de conduta de seus servidores. De acordo com registros do governo estadual, a delegada foi nomeada em 17 de setembro de 2021 para atuar como assessora de secretário de Estado no Gabinete da Chefia da Defesa Civil de Minas Gerais.

advogado bh delegada minas-gerais policia prisao

