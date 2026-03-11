Delegada e marido são presos porque ele dirigia carro da Polícia Civil

O marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), advogado de 38 anos, foi preso em flagrante nessa terça-feira (10/3) ao ser pego dirigindo uma viatura descaracterizada da corporação em Belo Horizonte (MG). A delegada, também de 38 anos, responsável pelo veículo, acabou presa horas depois.

A abordagem ocorreu em uma blitz na Avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, em uma faixa exclusiva para ônibus e veículos oficiais.

Segundo a Polícia Civil, a fiscalização foi planejada por causa de denúncias anônimas feitas à Corregedoria da corporação e à Ouvidoria do Estado em fevereiro deste ano. As informações indicavam que o advogado estava utilizando o carro da instituição para ir ao trabalho.

Durante a operação, os policiais identificaram um veículo com as características descritas nas denúncias e deram ordem de parada. No momento da abordagem, o motorista se apresentou como advogado e mostrou a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ao confirmarem que o carro pertence à frota da Polícia Civil e que o motorista não é servidor público, os agentes levaram o homem até a Corregedoria. O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia. Enquanto isso, outra equipe da Corregedoria foi até a casa da delegada responsável pela viatura. Ela foi levada para prestar esclarecimentos e também teve a prisão em flagrante confirmada.

Em nota, a Polícia Civil informou que o advogado foi preso como coautor pelo crime de peculato, em que um bem público é usado de forma indevida. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Já a delegada foi para a Casa de Custódia da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A corporação afirmou que não tolera desvios de conduta de seus servidores. De acordo com registros do governo estadual, a delegada foi nomeada em 17 de setembro de 2021 para atuar como assessora de secretário de Estado no Gabinete da Chefia da Defesa Civil de Minas Gerais.