EXTORSÃO

BH: universitário investigado por se passar por delegado para cobrar dívida

Polícia Civil disse que estudante buscou na internet o nome e a foto do delegado Marcos Pimenta, titular do 18º Departamento da Polícia Civil de Poços de Caldas

21/10/2025 23:43

A Polícia Civil iniciou a investigação que resultou na prisão do venezuelano
Polícia Civil cumpriu mandados de busca nesta terça-feira na casa do estudante crédito: PCMG/Divulgação

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou uma operação no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, contra um estudante de 23 anos que cursa Medicina Veterinária na PUC Minas.

A Polícia Civil disse que o estudante buscou na internet o nome e a foto do delegado Marcos Pimenta, titular do 18º Departamento da Polícia Civil de Poços de Caldas, e fingiu ser ele com o objetivo de cobrar uma dívida de uma colega. Essa informação foi fornecida pelo próprio estudante depois de ser conduzido à delegacia.

O universitário alegou que tentava recuperar um montante supostamente desviado por uma representante da atlética. O prejuízo estaria relacionado à confecção de camisas. 

Ele foi ouvido e liberado. Uma porção de maconha, um tablet e um aparelho celular foram apreendidos no apartamento dele. 

