Delegada presa com R$ 1,8 mi já disse que queria 'acabar com roubalheira'

A delegada Adriana Belém, presa com R$ 1,8 milhão em espécie nessa terça-feira (10/5) após ação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), declarou em um vídeo que queria "acabar com a roubalheira". O vídeo foi publicado no Facebook em 2020, quando a delegada se candidatou ao cargo de vereadora no Rio pelo PSC (Partido Social Cristão).

À época, a delegada declarou à Justiça Eleitoral ter bens que, somados, estavam avaliados em R$ 1.887.515,34. Sobre a identificação "dinheiro em espécie", a delegada detalhou ter, naquela oportunidade, R$ 180 mil, equivalente a 10% do que foi achado ontem no apartamento dela.

Entre os bens declarados constavam um imóvel avaliado em R$ 750 mil, na Barra da Tijuca, outro apartamento estimado em R$ 370 mil e um saldo em conta bancária de R$ 372 mil.

Ontem, o Ministério Público encontrou R$ 1,8 milhão na casa da delegada durante a operação Calígula, para desmantelar uma rede de jogos de azar. Segundo as investigações, o esquema era explorado pelo contraventor Rogério de Andrade e pelo ex-PM acusado de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, Ronnie Lessa.

Todo o dinheiro foi encontrado em espécie na casa da delegada, armazenado em vários sacos de grifes famosas e dentro de uma mala que estava no closet da policial.