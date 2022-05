Avião com paraquedistas cai e deixa 2 mortos no interior de São Paulo

Avião com paraquedistas cai em Boituva (SP) e deixa 2 mortos e feridos (foto: Bombeiros/SP)

Um avião usado por paraquedistas caiu nesta quarta-feira (11/5) em Boituva, interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao todo foram atendidas nove pessoas. Duas delas tiveram parada cardiorrespiratória.





A prefeitura informou que as duas pessoas não resistiram e morreram. Ainda segundo as informações, no momento do acidente, 11 pessoas estavam a bordo. A prefeitura não deixou claro o número de pessoas que precisaram de atendimento médico.





Atualizando oco das 12h13 Avião de pequeno porte, Estrada Vicinal, 100 - Boituva. O acidente ficará à disposição do CENIPA e demais órgãos. #193S

— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 11, 2022

O avião tinha partido do Centro Nacional de Paraquedismo, com passageiros que fariam saltos de paraquedas.





De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o avião de pequeno porte teria colidido com uma torre de alta tensão. Houve vazamento de combustível, mas não teve incêndio.





Há uma semana um outra paraquedista morreu na cidade durante um solto. A suspeita é que Bruna Ploner, que era paraquedista do Exército, tenha cometido um erro técnico no momento do pouso.