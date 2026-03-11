Novo shopping chinês em BH gera filas de até três horas

Um novo estabelecimento comercial chinês aberto na semana passada tem ganhado o boca a boca em Belo Horizonte. Filas gigantescas - de até três horas - se acumulam e se desdobram pela esquina da avenida Oiapoque com a rua Curitiba. Essa corrida insana tem como objetivo comprar maquiagem, itens de tecnologia, utensílios de casa e até produtos para pets com preços abaixo da média do mercado. Os valores podem ser até sete vezes menos do encontrado em outras lojas, segundo a nossa reportagem apurou.

O imóvel chama atenção pelo tamanho - são três andares recheados, de coisas superúteis a bugigangas - e também pela diversidade de itens. Setenta funcionários se dedicam a atender à pequena multidão que tem batido ponto todos os dias no comércio. O responsável por manter tudo funcionando é o chinês Renan Zhou, que comanda o empreendimento ao lado de três sócios.

Trata-se da loja Mundo da China, que abriu as portas na quinta-feira (5/3), na Avenida Oiapoque, n° 202, no centro de BH, uma região já bastante conhecida por ser repleta de opções de comércio popular. A loja funciona de segunda a sábado, de 9h às 17h, e aos domingos, de 9h às 13h.

Foram investidos entre dois e três milhões de reais para dar vida ao estabelecimento, que vem fazendo sucesso também nas redes sociais. Tanto dinheiro não foi suficiente para que tudo funcionasse bem na inauguração. A procura ultrapassou todas as previsões do chinês que comanda o empreendimento. Renan Zhou contou que houve imprevistos e, devido à alta procura, a loja teve que fechar no domingo, três dias após a abertura. Segundo a administração, o prazo foi necessário para a equipe se reorganizar. A loja retomou o funcionamento normal no dia seguinte.

BRÁS COMO INSPIRAÇÃO

Uma das clientes, a nutricionista Bárbara Salvato, de 33 anos, detalha que já conhecia um comércio do mesmo estilo em São Paulo e por isso foi atraída para a inauguração da nova loja em BH. “Quando eu vi que inaugurou, eu até brinquei: ‘É o Busca Busca de Minas’. Então a gente veio aqui conhecer, pra ver como são as variedades que tem”, declarou.

Busca Busca é o nome de uma das maiores lojas de produtos chineses com preços baixos na região do Brás, na capital paulista. O lugar acumula quase 8 milhões de seguidores no Instagram. Foi exatamente o Busca Busca que serviu de inspiração para Renan abrir a loja na capital mineira.

EM BUSCA DE DESCONTOS

A nutricionista Bruna e o marido saíram em busca de produtos de casa, mas aproveitaram a oportunidade para olhar cosméticos, um dos setores mais procurados pela clientela. Nas prateleiras, um dos destaques eram os Liphoneys, glosses labiais que viraram tendência nas redes sociais, por R$9,99. O produto pode chegar a custar R$60,00 no mercado convencional.

A funcionária Nicoly Yumi, de 18 anos, confirma a grande movimentação nos primeiros dias. “Está uma loucura! Esperava que ia ficar cheio, mas não tanto”, afirma a jovem. Ela se refere à loja como uma espécie “Shopee física” - Shopee é a plataforma de comércio online que ganhou fama ao vender produtos com preços atrativos.

A nova loja não é chamativa apenas para os belo-horizontinos. Morador de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, Anderson, de 46 anos, aproveitou a visita a BH para conhecer o estabelecimento. “Lá onde eu moro não tem, né? É uma coisa diferente!”, afirma. Para ele, os preços encontrados na loja são melhores que os da internet.

PECHINCHA

Um dos grandes atrativos para os clientes curiosos são os preços dos produtos. O setor de eletrônicos possui drones por R$145,90 e câmeras de diversos tamanhos que variam entre R$39,90 e R$69,90. Fones de ouvido com fio chegam a custar R$3,99. Na terça-feira (10/3), a loja estava com todos os drones e modelos de home theater esgotados. A reposição do estoque era prometida para quinta-feira (12/3).

O andar inferior da loja oferece produtos para pets, como roupas de cachorros, ossos para roer e escovas para os animais, que custam entre R$2,49 e R$5,99. O pavimento também tem itens para casa como quadros, espelhos e luminárias. Para a manutenção doméstica, é possível encontrar caixas de ferramentas por R$13,00, além de outras utilidades.

Apesar da grande procura nos dias iniciais, das filas imensas e do pequeno caos, o chinês Renan Zhou é otimista e acredita que a loja Mundo da China continuará cheia nos próximos dias.

