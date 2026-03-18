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VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

Uberlândia: estudante esfaqueia colega dentro de escola

Vítima foi ferida na região do tórax e do abdômen e agressor foi contido pela Polícia Militar. Crime ocorreu em instituição estadual nesta quarta-feira (18/3)

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
18/03/2026 16:43

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Estudantes esfaqueia colega de escola estadual em Uberlândia
Crime ocorreu na Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, no Bairro Tibery, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: ReproduÃ§Ã£o/Google Street Viee

Um aluno foi esfaqueado por um colega na manhã desta quarta-feira (18/3) dentro da Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, no Bairro Tibery, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

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Segundo as informações iniciais, a vítima foi atingida com golpes de faca na região do tórax e do abdômen. O estudante foi socorrido pela Polícia Militar e encaminhado ao Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (PS-UFU), sendo depois transferido para o Hospital de Clínicas da UFU.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), o aluno não corre risco de morte.

O estudante suspeito do ataque foi contido ainda no local e o caso é apurado pelas autoridades. Vítima e agressor têm histórico de conflito, segundo testemunhas.

A direção da escola acionou a Polícia Militar logo após o ocorrido. O Conselho Tutelar também foi chamado, e uma equipe formada por psicólogo e assistente social foi enviada para prestar apoio à comunidade escolar.

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As circunstâncias e a motivação do ataque ainda serão investigadas.

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