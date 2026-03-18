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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Engavetamento com três caminhões deixa motorista ferido na BR-381

A batida ocorreu na altura do Km 376, entre João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central do estado

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/03/2026 15:47 - atualizado em 18/03/2026 15:55

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Engavetamento com três caminhões na BR-381
Engavetamento com três caminhões na BR-381 crédito: CBMMG

Um engavetamento envolvendo três caminhões complicou o trânsito na BR-381 no sentido Belo Horizonte e deixou um ferido, nesta quarta-feira (18/3). O acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

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Segundo a corporação, o acidente ocorreu na altura do Km 376, entre João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central do estado. Um homem ficou ferido.

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O engavetamento aconteceu quando o trânsito fluía por meio de "pare e siga". Em determinado momento, um caminhão parou, e o que vinha atrás não conseguir frear e bateu na traseira do veículo. Já o terceiro caminhão bateu no segundo, sem grande impacto.

O motorista do caminhão do meio ficou preso e moradores precisaram retirá-lo. O homem foi atendido pelos militares e em seguida pelo Samu. A vítima foi encaminhada para um hospital em João Monlevade.

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Os bombeiros ficaram responsáveis pela segurança na via até a chegada da concessionária Nova 381, que administra a rodovia.

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