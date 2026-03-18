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MORTE NAS ESTRADAS

Colisão frontal entre carro e carreta deixa um idoso morto na BR-251

Motorista de 66 anos ficou preso às ferragens e e não resistiu. Acidente aconteceu na região de Salinas, no Norte de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/03/2026 06:28 - atualizado em 18/03/2026 07:03

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Um homem de 66 anos morreu ao colidir com uma carreta na BR-251
Um homem de 66 anos morreu ao colidir com uma carreta na BR-251 crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta terminou com a morte de um idoso de 66 anos na manhã dessa terça-feira (17/3) na BR-251, em Salinas (MG), no Norte do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do km 345 e envolveu uma pick-up compacta e uma carreta.

O condutor do automóvel ficou preso às ferragens e apresentava parada cardiorrespiratória. Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram manobras de reanimação no local, mas a vítima morreu ainda na pista.

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O motorista da carreta, de 43 anos, não se feriu e foi avaliado no local, sendo liberado em seguida.

Depois do acidente, foi necessário espalhar serragem na pista devido ao derramamento de óleo, para evitar novos incidentes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a interdição da rodovia para o atendimento da ocorrência e segurança da área.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada e irá apurar as causas do acidente.

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