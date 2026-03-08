Assine
ACIDENTE

Ônibus com 50 passageiros tomba na BR-251 e deixa dois mortos

Veículo seguia de São Paulo para Pernambuco. Um homem e uma mulher morreram no local, e uma pessoa ferida foi transportada de helicóptero para Montes Claros

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
08/03/2026 11:17

Ônibus tomba na BR-251 e deixa dois mortos
Ônibus tomba na BR-251 e deixa dois mortos crédito: CBMMG

Um ônibus que transportava 50 pessoas tombou na BR-251, na altura do Km 411, em Grão Mogol (MG), no Norte do estado. Dois passageiros morreram no local. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para atender a ocorrência na manhã deste domingo (8/3).

Os bombeiros encontraram o veículo tombado às margens da rodovia. O ônibus seguia de São Paulo para Pernambuco. 

A via foi sinalizada para evitar novos acidentes, e foi feito o controle de incêndio e explosão. Foram empenhados duas viaturas dos bombeiros e um helicóptero da corporação, além de três equipes da PRF e cinco ambulâncias do Samu.

No veículo havia 50 pessoas, sendo dois motoristas, um ajudante e 47 passageiros. Um homem e uma mulher, de idades não identificadas, ficaram retidos no veículo e morreram. Bombeiros aguardam o trabalho da perícia para retirar os corpos.

As vítimas feridas foram atendidas pelo Samu, e uma delas precisou ser transportada de helicóptero para Montes Claros (MG), na mesma região.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A reportagem também procurou a PRF para saber as condições do trânsito na área, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

