Mortos em acidente com ônibus na BR-251 foram atingidos por galho de árvore
Tragédia aconteceu na madrugada desse domingo (8/3) no município de Grão Mogol. Corpos de vitimas foram trasladados para serem sepultados em Alagoas
As duas vítimas que perderam suas vidas em um acidente com um ônibus na madrugada desse domingo (8/3) na BR-251, no Norte de Minas, morreram depois de serem atingidas por um galho de árvore que perfurou o veículo. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.
O ônibus, que seguia de São Paulo para Pernambuco, tombou no km 411, no município de Grão Mogol (MG) (entre os distritos de Barrocão e Vale das Cancelas), e saiu da pista, caindo em uma vala, quando foi atingido por galhos de uma árvore às margens da rodovia.
O ônibus envolvido no acidente pertence a uma empresa de turismo de Feira de Santana (BA). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no coletivo viajavam 50 pessoas, sendo dois motoristas, um ajudante e 47 passageiros.
Dez ocupantes ficaram feridos e dois passageiros morreram: um homem de 56 anos e uma mulher, de 76. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, e encaminhadas para hospitais de Montes Claros.
Os dois mortos na tragédia eram moradores de Ilhapi (AL), para onde os corpos foram trasladados por uma funerária nesta segunda-feira (9/3) e vão ser sepultados.