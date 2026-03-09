Mortos em acidente com ônibus na BR-251 foram atingidos por galho de árvore

As duas vítimas que perderam suas vidas em um acidente com um ônibus na madrugada desse domingo (8/3) na BR-251, no Norte de Minas, morreram depois de serem atingidas por um galho de árvore que perfurou o veículo. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

O ônibus, que seguia de São Paulo para Pernambuco, tombou no km 411, no município de Grão Mogol (MG) (entre os distritos de Barrocão e Vale das Cancelas), e saiu da pista, caindo em uma vala, quando foi atingido por galhos de uma árvore às margens da rodovia.

O ônibus envolvido no acidente pertence a uma empresa de turismo de Feira de Santana (BA). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no coletivo viajavam 50 pessoas, sendo dois motoristas, um ajudante e 47 passageiros.

Dez ocupantes ficaram feridos e dois passageiros morreram: um homem de 56 anos e uma mulher, de 76. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, e encaminhadas para hospitais de Montes Claros.

Os dois mortos na tragédia eram moradores de Ilhapi (AL), para onde os corpos foram trasladados por uma funerária nesta segunda-feira (9/3) e vão ser sepultados.