Árvore cai sobre casa tombada considerada a mais bonita de BH

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa histórica no começo da tarde desta segunda-feira (9/3) em Belo Horizonte (MG), causando danos à fachada do imóvel tombado, no Bairro Floresta, zona leste da capital.

A casa fica na Avenida Assis Chateaubriand e a árvore que caiu teria sido plantada por volta de 1930, sendo portanto quase centenária. A queda ocorreu em meio ao temporal com muito vento, poucas horas depois de um alerta emitido pela Defesa Civil.

O que aconteceu?

A árvore caiu por volta de 12h sobre a casa vencedora do concurso de imóveis tombados mais bonitos da cidade. A parte da frente da residência foi destruída, com quebra de vidros, muros e danos estruturais.

Na hora do acidente, uma mulher passava com um guarda-chuva pela calçada e por pouco não foi atingida. Não há registro de feridos.

O laudo técnico da prefeitura (de 23 de dezembro de 2025) analisou três árvores no terreno: um ipê de grande porte, um pinheiro de grande porte e outra árvore no jardim frontal. O documento dizia que todas estavam estáveis e saudáveis.

De acordo com o parecer técnico da visita, "(...) foram avaliados três espécimes arbóreos, sendo um indivíduo não identificado localizado na área frontal do jardim, um Ipê de grande porte e um Pinheiro de grande porte. O Pinheiro apresenta quatro bifurcações no tronco e exsudação de resina, característica comum da espécie como mecanismo de defesa, não sendo indicativo, no momento, de comprometimento estrutural. O exemplar encontra-se estável, em boas condições vegetativas e fitossanitárias. O Ipê de grande porte também apresenta bom estado vegetativo e fitossanitário. Diante das condições observadas, recomenda-se apenas a realização de podas de manutenção e limpeza, não havendo, no momento, necessidade de supressão".

Reclamações da moradora

A moradora do imóvel, Deborah Riedel, afirmou que já vinha alertando as autoridades há cerca de dois anos sobre o risco da queda da árvore. Segundo Riedel, a última fiscalização ocorreu recentemente, no dia 10 de fevereiro. A avaliação indicou que a árvore estava em boas condições e a recomendação foi apenas poda de manutenção, sem necessidade de remoção.

"Há dois anos lidamos com isso. Entramos em contato com todos os órgãos que você imaginar. Com a Prefeitura e com os bombeiros foram inúmeras chamadas. Com a Defesa Civil também, mas eles nunca vieram", conta.

Ela também afirmou que, até o momento da entrevista, o Corpo de Bombeiros ainda não havia chegado ao local. "Só depois da tragédia é que as pessoas se mobilizam... e até agora os bombeiros não chegaram. A árvore caiu às 12h e eles ainda não vieram", reclama.

Situação atual

A frente da casa ficou bastante danificada e os carros na garagem ficaram ilhados porque a queda bloqueou a saída. A moradora teme que outra árvore semelhante também caia, porque está inclinada em direção à sala da casa. "Há uma outra árvore idêntica se inclinando para cair também. E eu estou preocupada, porque ela está na direção da minha sala, onde eu estou conversando com você", detalha a moradora.

A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou até a última atualização da matéria.

Alerta de chuva

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a cidade estava sob aviso de:

pancadas de chuva com raios

rajadas de vento de até 50 km/h

acumulado de 30 a 50 mm de chuva

O alerta meteorológico é válido até a manhã de terça-feira (10/3).

