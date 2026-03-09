Assine
overlay
Início Gerais
QUEDA DE ÁRVORE

Árvore cai sobre casa tombada considerada a mais bonita de BH

Imóvel histórico no Bairro Floresta é atingido após alerta de chuva e ventos fortes emitido pela Defesa Civil

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
09/03/2026 16:26

compartilhe

SIGA
x
A árvore que caiu teria sido plantada por volta de 1930, sendo portanto quase centenária
A árvore que caiu teria sido plantada por volta de 1930, sendo portanto quase centenária crédito: Reprodução/Deborah Riedel

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa histórica no começo da tarde desta segunda-feira (9/3) em Belo Horizonte (MG), causando danos à fachada do imóvel tombado, no Bairro Floresta, zona leste da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A casa fica na Avenida Assis Chateaubriand e a árvore que caiu teria sido plantada por volta de 1930, sendo portanto quase centenária. A queda ocorreu em meio ao temporal com muito vento, poucas horas depois de um alerta emitido pela Defesa Civil

O que aconteceu?

A árvore caiu por volta de 12h sobre a casa vencedora do concurso de imóveis tombados mais bonitos da cidade. A parte da frente da residência foi destruída, com quebra de vidros, muros e danos estruturais.
Na hora do acidente, uma mulher passava com um guarda-chuva pela calçada e por pouco não foi atingida. Não há registro de feridos.

O laudo técnico da prefeitura (de 23 de dezembro de 2025) analisou três árvores no terreno: um ipê de grande porte, um pinheiro de grande porte e outra árvore no jardim frontal. O documento dizia que todas estavam estáveis e saudáveis. 

De acordo com o  parecer técnico da visita, "(...) foram avaliados três espécimes arbóreos, sendo um indivíduo não identificado localizado na área frontal do jardim, um Ipê de grande porte e um Pinheiro de grande porte. O Pinheiro apresenta quatro bifurcações no tronco e exsudação de resina, característica comum da espécie como mecanismo de defesa, não sendo indicativo, no momento, de comprometimento estrutural. O exemplar encontra-se estável, em boas condições vegetativas e fitossanitárias. O Ipê de grande porte também apresenta bom estado vegetativo e fitossanitário. Diante das condições observadas, recomenda-se apenas a realização de podas de manutenção e limpeza, não havendo, no momento, necessidade de supressão".

Reclamações da moradora

A moradora do imóvel, Deborah Riedel, afirmou que já vinha alertando as autoridades há cerca de dois anos sobre o risco da queda da árvore. Segundo Riedel, a última fiscalização ocorreu recentemente, no dia 10 de fevereiro. A avaliação indicou que a árvore estava em boas condições e a recomendação foi apenas poda de manutenção, sem necessidade de remoção. 

 

"Há dois anos lidamos com isso. Entramos em contato com todos os órgãos que você imaginar. Com a Prefeitura e com os bombeiros foram inúmeras chamadas. Com a Defesa Civil também, mas eles nunca vieram", conta. 

Ela também afirmou que, até o momento da entrevista, o Corpo de Bombeiros ainda não havia chegado ao local. "Só depois da tragédia é que as pessoas se mobilizam... e até agora os bombeiros não chegaram. A árvore caiu às 12h e eles ainda não vieram", reclama.

Leia Mais

 

Situação atual

A frente da casa ficou bastante danificada e os carros na garagem ficaram ilhados porque a queda bloqueou a saída. A moradora teme que outra árvore semelhante também caia, porque está inclinada em direção à sala da casa. "Há uma outra árvore idêntica se inclinando para cair também. E eu estou preocupada, porque ela está na direção da minha sala, onde eu estou conversando com você", detalha a moradora. 

A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou até a última atualização da matéria.

Alerta de chuva

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a cidade estava sob aviso de:

  • pancadas de chuva com raios
  • rajadas de vento de até 50 km/h
  • acumulado de 30 a 50 mm de chuva

O alerta meteorológico é válido até a manhã de terça-feira (10/3).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

Tópicos relacionados:

arvore bh chuva corpo-de-bombeiros defesa-civil temporal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay