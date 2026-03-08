Assine
Polícia alerta para presença de 'crocodilos' após inundações na Austrália

08/03/2026 11:16

A polícia do Território do Norte, na Austrália, advertiu neste domingo (8) que há "crocodilos por todos os lados" após as recentes inundações na região.

Helicópteros e aviões foram mobilizados em municípios de áreas remotas para procurar os animais.

"A situação não poderia ser pior", declarou o chefe de polícia Shaun Gill.

Pelo menos 90 residências estão sem energia elétrica e ele fez um alerta aos moradores sobre a proliferação de crocodilos.

"Há crocodilos por todos os lados. Não entrem na água, por favor. A mensagem é muito clara", afirmou. 

A polícia resgatou mais de 1.000 pessoas no Território do Norte após as fortes chuvas do fim de semana. 

O Território do Norte australiano é uma das regiões menos habitadas do país e enfrenta, com frequência, condições meteorológicas extremas.

Os cientistas alertam que a mudança climática amplia o risco de desastres naturais, como incêndios florestais, inundações e ciclones.

