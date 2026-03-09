Vai voltar a chover em BH nesta segunda (9/3)? Confira a previsão do tempo

No resto do estado, a previsão indica céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. No Rio Doce e no Mucuri, o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, também com possibilidade de chuva e trovoadas.
Nas demais regiões do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 15 °C e máxima que pode chegar a 36 °C.
O que fazer em caso de chuva?
-
Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
-
Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
-
Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
-
Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
-
Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
-
Trincas nas paredes.
-
Água empoçando no quintal.
-
Portas e janelas emperrando.
-
Rachaduras no solo.
-
Água minando da base do barranco.
-
Inclinação de postes ou árvores.
-
Muros e paredes estufados.
-
Estalos.
Recomendações
-
Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
-
Coloque calhas no telhado da sua casa.
-
Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
-
Não jogue lixo ou entulho na encosta.
-
Não despeje esgoto nos barrancos.
-
Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.