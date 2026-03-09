Vai voltar a chover em BH nesta segunda (9/3)? Confira a previsão do tempo

No resto do estado, a previsão indica céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. No Rio Doce e no Mucuri, o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, também com possibilidade de chuva e trovoadas.

Nas demais regiões do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 15 °C e máxima que pode chegar a 36 °C.