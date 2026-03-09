Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Vai voltar a chover em BH nesta segunda (9/3)? Confira a previsão do tempo

Previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento ao longo do dia

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
09/03/2026 08:12

Defesa Civil estadual emite alerta de chuvas intensas para Belo Horizonte nesta sexta (25/10) e sábado (26)
Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos. crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

A segunda-feira (9/3) começou com tempo ameno em Belo Horizonte, mas a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com a previsão, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com chuva acompanhada de raios e rajadas de vento a partir da tarde. Segundo a Defesa Civil a temperatura mínima registrada na capital foi de 18,4°C, enquanto a máxima estimada para o dia é de 30 °C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 45% durante a tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional 

  • Barreiro: 21,2 °C, às 5h40.
  • Centro Sul: 19 °C, à 1h40
  • Oeste: 18,4 °C, com sensação térmica de 11,6 °C às 6h
  • Pampulha: 20 °C, com sensação térmica de 21,8 °C às 4h.
  • Venda Nova: 21 °C, às 5h50

Como fica o tempo em Minas?

No resto do estado, a previsão indica céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. No Rio Doce e no Mucuri, o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, também com possibilidade de chuva e trovoadas.

Nas demais regiões do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 15 °C e máxima que pode chegar a 36 °C.

 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.

  • Água empoçando no quintal.

  • Portas e janelas emperrando.

  • Rachaduras no solo.

  • Água minando da base do barranco.

  • Inclinação de postes ou árvores.

  • Muros e paredes estufados.

  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

  • Coloque calhas no telhado da sua casa.

  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.

  • Não despeje esgoto nos barrancos.

  • Não faça queimadas. 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

 
 

