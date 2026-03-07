Assine
REGIÃO NOROESTE

Muros de imóvel em obra desabam em BH

A Defesa Civil encontrou trincas e rachaduras na pavimentação, além de erosão próxima ao ponto onde ocorreu o desabamento

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
07/03/2026 21:56

A Defesa Civil de BH afirma que não é possível determinar a causa dos desabamentos ou se a forte chuva que atingiu a capital mineira nessa sexta-feira agravou a situação
Os muros de um imóvel na Rua Farroupilha, Bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte, desabaram nessa sexta-feira (6/3). A Defesa Civil municipal realizou vistoria no local e constatou o desabamento total do muro de contenção e do muro de fechamento do imóvel. 

O órgão informa que, durante a vistoria realizada na noite dessa sexta, agentes identificaram tubulação da Copasa rompida, além de processo de erosão avançando na direção da via pública.

A Defesa Civil de BH também verificou trincas e rachaduras na pavimentação, além de erosão próxima ao ponto onde ocorreu o desabamento.

O órgão afirmou que não é possível determinar a causa dos desabamentos ou se a forte chuva que atingiu a capital mineira nessa sexta-feira agravou a situação.  

Como medida preventiva de segurança, a área da via em frente ao imóvel foi totalmente isolada. Responsáveis foram notificados quanto aos riscos e a necessidade de recuperação do local, segundo a Defesa Civil de BH.

Ainda conforme o órgão municipal, equipes da Copasa realizavam o reparo da tubulação danificada no momento em que a vistoria estava ocorrendo.

O Estado de Minas entrou em contato com a Copasa para pedir atualizações sobre a situação e aguarda retorno. 

